Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: sanità e infrastrutture al centro del dibattito

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Politiche Europee in programma domani, martedì 4 marzo 2025 alle ore 10. Due progetti di legge, di iniziativa della Giunta regionae, all’ordine del giorno: “Partecipazione all’Associazione European Chemical Regions Network” e “Modiche alla legge regionale 31 luglio 2018 n.23 – Testo unico in materia di Commercio”. Sempre domani, la Commissione consiliare Territorio è convocata per le ore 11, con il seguente ordine del giorno: progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”; progetto di legge, iniziativa consiliare (Campitelli), che riguarda “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”. Alle ore 13 è in programma la Conferenza dei Capigruppo – Lo stesso martedì, alle 15 si riunirà la Commissione Sanità per esaminare le seguenti risoluzioni: a firma del consigliere D’Addazio, “Sostegno a favore dei diritti umani e della democrazia in Venezuela”; a firma del consigliere Prospero, “Espressione di gratitudine ed encomio nei confronti di Giovanni Caravelli, per il suo contributo straordinario alla sicurezza nazionale ed internazionale e per aver reso onore alla nostra terra abruzzese”; a firma del consigliere Monaco, “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni”. In programma le audizioni del Direttore generale Asl n. 1, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in merito alla predisposizione del piano di rientro con particolare riferimento a: “situazione debitoria con la struttura ex onpi di L’Aquila – Aggiornamento stato dell’arte RSA Montereale – Mancato pagamento fatture della società che forniscono i servizi di manutenzione e pulizia della Asl n.1”. In esame anche il progetto di legge, iniziativa popolare, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”.La Commissione di Vigilanza è convocata in seduta straordinaria per giovedì 6 marzo 2025 alle ore 10, con i seguenti temi all’ordine del giorno: “aggiornamento piano di sviluppo Aeroporto d’Abruzzo e lavori allungamento della pista” (audizioni: Giorgio Fraccastoro, Presidente Saga); Avvio procedure di dislocazione e sgombero di attività e cose dal corpo C e dei nodi B/C dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti (audizioni: Liborio Stuppia, Rettore Università “G. d’Annunzio”; Diego Ferrara, Sindaco di Chieti; Mauro Palmieri, Direttore generale Asl 02); “Raddoppio ferroviario Pescara Roma” – prosecuzione audizioni: Moriondo Santoro, Sindaco di Popoli, Simone Palozzo, Sindaco di Rosciano; Riziero Zaccagnini, Sindaco di Tocco da Casauria; Agapito Grossi, Sindaco di Bolognano; Giorgio De Luca, Sindaco di Manoppello; Katia Colalongo, Comitato Comferr; Marco Blasioli, Amministratore unico Orsini & Blasioli; Andrea di Biase, Legale rappresentante Goldengas; “Situazione recupero credito prenotazioni Cup Asl 01” (audizioni: Ferdinando Romano, Direttore Asl, Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo; Emanuela Grimaldi, Direttrice dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Pierluigi Cosenza, Direttore Asr; Pierluigi Biondi, Presidente Comitato Ristretto dei Sindaci per la Sanità dell’Aquila; Francesco Marrelli, Segretario Provinciale Cgil L’Aquila; “Asl di Teramo – tempi liste d’attesa per erogazione prestazioni medico sanitarie” (audizioni: Nicoletta Verì, Emanuela Grimaldi; Maurizio Di Giosia, Direttore Generale Asl 04; Maurizio Brucchi, Direttore Sanitario Asl 04; Alessandro Grimaldi, Segretario Regionale Anaao Assomed; Guevar Maselli, Segretario Provinciale di Teramo Anaao Assomed); “Appalto di Servizi Assistenza Domiciliare Integrata Asl 02 e Asl 04” (audizioni: Donato Cavallo, Direttore Generale Areacom e Maurizio Di Giosia).

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it