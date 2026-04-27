Consiglio Regionale. Settimana politica: Commissioni congiunte sulla riforma del sistema idrico abruzzese

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 10:18- L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 28 aprile, alle 10.30, con la riunione della Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”. Ad inizio seduta sarà esaminata la Proposta di Regolamento, di iniziativa della Giunta regionale, sull’attuazione dell’articolo 63 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio). Seguirà il progetto legge, presentato dalla Giunta regionale, “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022 n. 9 (disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico) (…) in attuazione del principio di leale collaborazione – Sul tema saranno ascoltati: Presidente Consorzio di Bonifica Sud; Sindaci dei Comuni di Altino, Bomba e Casoli; Unione Montana dei Comuni del Sangro; Confindustria Abruzzo; Direttore Generale ARAP; Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Giunta regionale – In coda all’ordine del giorno della Commissione si discuteranno le seguenti risoluzioni: “Attivazione tavolo di concertazione istituzionale finalizzato alla verifica delle condizioni per la riclassificazione e il trasferimento all’ANAS della ex strada statale 86 ‘Istonia’” (consigliere Silvio Paolucci); “Azioni urgenti a sostegno dei comuni della costa abruzzese interessati dal cd spiaggiamento dei rifiuti a seguito delle ultime, avverse, condizioni meteo che hanno interessato l’intera regione”, (consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli, Giovanni Cavallari, Silvio Paolucci).Sempre martedì 28 aprile, alle ore 15, la Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” è convocata, in seduta straordinaria e congiunta con la Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, per l’esame del progetto legge “Modifiche alla l.r. 12 aprile 2011 n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)” (iniziativa consiglieri Lorenzo Sospiri, Marianna Scoccia). Previste le audizioni del Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, del Direttore Generale ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), di ANCI Abruzzo (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ADOC Abruzzo (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori), ACU Abruzzo (Associazione Consumatori e Utenti), Federconsumatori Abruzzo, Adiconsum Abruzzo, Forum H20 Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it