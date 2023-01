Consiglio Regionale. Settimana politica. Domani conferenza Sospiri

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Lunedì, 9 gennaio – La settimana politica all’Emiciclo inizia domani, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 10.00, con la seduta della Conferenza dei Capigruppo, costituita in “Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità”. All’ordine del giorno le “Dimissioni del Consigliere Guido Quintino Liris” e la “Convalida del Consigliere Leonardo D’Addazio”. Successivamente, sempre domani, alle ore 12.00, è prevista la seduta del Consiglio regionale dedicata unicamente alla presa d’atto delle dimissioni dell’assessore Liris e alla convalida del neo consigliere D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Martedì 10 gennaio alle ore 11.30, nella sala Ipogea dell’Emiciclo, è inoltre prevista la conferenza stampa del presidente Lorenzo Sospiri per fare il consueto punto sulle attività dell’Assemblea legislativa regionale nell’anno 2022. Parteciperanno i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, le autorità indipendenti e i vertici amministrativi del Consiglio –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it