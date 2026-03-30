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Politica

Consiglio Regionale. Settimana politica: domani convocate Commissione sanità e Conferenza Capigruppo

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 marzo 2026 – 09:59- L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 31 marzo, alle ore 10, con la seduta della Quinta Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. All’esame dei Commissari, il progetto legge, di iniziativa dei consiglieri regionali, Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo”. All’ordine del giorno, inoltre, la mozione del consigliere, Leoanardo D’Addazio, sul “Rafforzamento della rete ematologica territoriale in Abruzzo” e la risoluzione del consigliere, Antonio Di Marco, sulla “Situazione emergenziale della struttura RADA RP Il Castello di Crecchio (CH)”. I lavori si chiuderanno con l’audizione del sindacato, UGL Salute, sul tema del riconoscimento della figura dell’autista soccorritore del 118. Sempre domani, martedì 31, alle 12.30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari – precisa il comunicato. Nel corso della riunione si procederà all’audizione in merito alla vertenza dei lavoratori Asl 01 “Avezzano-Sulmona-L’Aquila”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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