Consiglio Regionale. Settimana politica: domani riunite Commissioni Bilancio e Sanità. Convocata la Capigruppo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si è aperta questa mattina con la seduta della Commissione Vigilanza, chiamata al confronto sulle procedure di assunzione di personale presso le Asl di Pescara e Teramo e sulla situazione dei cantieri sull’autostrada A14. Gli altri tavoli assembleari, vista l’imminente ricorrenza dell’1 maggio, saranno concentrati nella giornata di domani, martedì 29 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mattina si aprirà con la riunione della Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”, convocata, in seduta straordinaria, alle ore 10. All’ordine del giorno, l’esame di due provvedimenti amministrativi riguardanti l’accertamento di maggiori entrate sul Bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. A seguire, i progetti di legge: “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione” (proponente Mannetti), con l’audizione della direttrice della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale; “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo” (iniziativa di Giunta regionale), con audizione del Direttore (o suo delegato) del Dipartimento Presidenza, Programmazione e Turismo della; “Modifiche alla Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga)” (proponente Verrecchia); “Ratifica dell’Intesa tra Regione Abruzzo e l’Amministrazione Militare regionale di Sumy” (iniziativa di Giunta regionale). Sempre domani, alle 14:30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari – In chiusura di giornata, alle 15, si terrà la seduta della Quinta Commissione Consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. Due i progetti legge in esame: “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo” (proponenti Rossi M., Verrecchia, D’Addazio, Prospero, Rossi M.A., Marinucci e Pavone, La Porta, Di Matteo), con le audizioni del Presidente Coordinamento Regionale Consulte Abruzzo (Scuole superiori), Presidente del Consiglio degli Studenti UniTe, Presidente Consulta degli Studenti UniCh, Presidente Consiglio Studentesco UniAq, Consulta Giovanile di Vasto; “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione”, (iniziativa di Giunta regionale). Previste, inoltre, le audizioni del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico, sullo stato di avanzamento per la realizzazione della nuova sede, e del sindaco di Scoppito (AQ), Loreto Lombardi, sulla RSA “Villa Dorotea”. La Quinta Commissione chiude i lavori con le risoluzioni: “Potenziamento Questura di Pescara” (Blasioli); “Provvedimenti a contrasto caro bollette” (Cavallari); “Trasparenza nella gestione sanitaria regionale, il contenimento della pressione fiscale e il miglioramento dei LEP in Abruzzo” (Pavone).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it