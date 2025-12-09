Consiglio Regionale. Settimana politica. Giovedì, il Documento di Economia e Finanza in Commissione Bilancio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:09 dicembre 2025 – 11:46– L’Aquila, 9 dicembre – La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre giovedì 11 dicembre, alle ore 10.30 con la riunione della Commissione “Bilancio Affari Generali e Istituzionali”, convocata dal presidente Vincenzo d’Incecco – In discussione il provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale inerente il “Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028. Approvazione e presentazione al Consiglio regionale”. Seguirà l’esame del provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta riguardante la “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028. Approvazione e presentazione al Consiglio Regionale”. Le audizioni si terranno a partire dalle ore 10.30 con l’intervento di Mario Quaglieri, assessore con deleghe al Bilancio, Ragioneria, Patrimonio, Personale, Sport, Aree interne, accompagnato dalla struttura dipartimentale; di Nicoletta Verì, assessore con deleghe alla Salute, Famiglia e Pari opportunità e di Daniele D’amario, sottosegretario alla Presidenza Giunta regionale con deleghe alla Programmazione nazionale, comunitaria, politiche europee e Turismo, coadiuvati dai tecnici e dirigenti dei rispettivi Dipartimenti – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, sarà ascoltato il vice presidente Emanuele Imprudente, con deleghe all’Agricoltura, Ambiente, Parchi e riserve naturali, l’assessore Umberto D’Annuntiis, con deleghe ai Trasporti e mobilità, Lavori pubblici, Infrastrutture e Difesa del suolo; Tiziana Magnacca, con deleghe allo Sviluppo economico, Ricerca industriale e Lavoro e in ultimo Roberto Santangelo, con deleghe alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale, Cultura, con i relativi referenti dirigenziali – I lavori della Commissione proseguiranno con l’esame del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n.18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione)” e si concluderanno con l’audizione dell’assessore Roberto Santangelo, con la direttrice del Dipartimento, Emanuela Grimaldi, inerente il progetto di legge di iniziativa della Giunta inerente il “Riconoscimento della legittimità debito fuori bilancio derivante da mancata disposizione di impegno canone portale dell’osservatorio di polizia locale in sede di affidamento del contratto su mepa alla società ISWEB (…)”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it