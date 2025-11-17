- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 17, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale. Settimana politica: in programma seduta del Consiglio e Commissione Vigilanza
Politica

Consiglio Regionale. Settimana politica: in programma seduta del Consiglio e Commissione Vigilanza

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:17 novembre 2025 – 10:00– L’Aquila – La settimana politica del Consiglio regionale si apre domani, martedì 18 novembre, alle ore 10, con la convocazione della Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. La riunione sarà dedicata all’espressione dei pareri finanziari sugli emendamenti presentati al progetto di legge n. 89/2025, “Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell’immagine della Regione Abruzzo”. Il Pdl sarà in esame alla seduta di Consiglio regionale, prevista per lo stesso martedì, con inizio dei lavori alle ore 11.Giovedì 20 novembre, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza, che aprirà i lavori con un confronto sulle procedure di selezione del personale TUA Spa, con particolare riferimento all’iniziativa del 28 maggio 2024 finalizzata all’assunzione di Operatori Di Esercizio – riporta testualmente l’articolo online. Sul punto sono previste le seguenti audizioni: Gabriele De Angelis, presidente di TUA S.p.A; Pierluigi Venditti, direttore Direzione Risorse Umane TUA S.p.A. Ulteriore approfondimento sarà dedicato alle recenti modifiche normative che hanno interessato la legge regionale 47/2013, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”. In audizione: Nicoletta Verì, assessore alla Sanità della Regione Abruzzo; Luigi Petrucci, responsabile Dipartimento, Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria; Gabriele Bettoschi, presidente e legale rappresentante Tutela Diritti degli Animali ETS; Rosita Rossi, presidente Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente; Paola Suà, presidente Comitato nazionale UGDA OdV.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it