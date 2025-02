Consiglio Regionale. Settimana politica: lunedì Commissioni congiunte. Martedì 25 Consiglio a Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La seduta straordinaria e congiunta delle Commissioni “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” e “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”, in programma lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 11, aprirà la settimana politica del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. In esame un unico punto all’ordine del giorno, il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali – Avvio del progetto di fusione tra l’Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara – Chieti (CSI)”. Sono convocati per le audizioni: Antonio Morgante, rirettore generale ARAP; UPI Abruzzo; Confindustria Abruzzo; CGIL Abruzzo Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Martedì 25 febbraio, alle 14.30, a Pescara, è in programma la seduta della Prima Commissione Bilancio, per l’espressione dei pareri finanziari sulle proposte emendative presentate ai progetti di legge iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare, prevista per le ore 15. Si tratta dei Pdl n.2/2024, “Riconoscimento e celebrazione manifestazione ‘Marsicaland’” e n. 42/2024, “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario”.Giovedì 27 febbraio, alle ore 15, è convocato il Comitato per la legislazione, per proseguire il lavoro di studio e approfondimento sull’attuazione della Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna). Previste le seguenti audizioni: assessore al Welfare, Sociale, Istruzione, Università, Enti locali e Beni e Attività culturali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo; Sindaco del Comune di Barisciano; Sindaco del Comune di Castel del Monte; Sindaco del Comune di Santo Stefano di Sessanio –

