Consiglio Regionale. Settimana politica: martedì 8, Commissione sanità, bilancio e Capigruppo. Giovedì la Vigilanza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre martedì 8 luglio, alle ore 11, con la I Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata in seduta straordinaria e urgente per l’esame del progetto di legge, “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 24/2005, 4/2009, 36/2013, 1/2005, 3/2025, 4/2025, 8/2025 e 10/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche alla legge regionale 17/2011 e alla legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale 24/1 dell’11 giugno 2025″. Sarà ascoltato il proponente, Lorenzo Sospiri – precisa la nota online. Alle 14.00 dello stesso giorno, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, convocata su indicazione del presidente Lorenzo Sospiri. In audizione, le associazioni agricole abruzzesi sulle proposte di modifica alla legge regionale vigente (l.r. 10/2004) in materia di attività venatoria, protezione della fauna selvatica e tutela dell’ambiente – I Capigruppo, inoltre, stabiliranno data e ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Alle 15.30 i lavori proseguiranno con la seduta della V Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. L’ordine del giorno prevede, al primo punto, l’esame del provvedimento amministrativo sul “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2024”. Sul tema saranno ascoltati, l’assessore regionale alla salute, famiglia e pari opportunità, Nicoletta Verì e il direttore del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi – precisa il comunicato. A seguire, è previsto il confronto sulla risoluzione a firma dei consiglieri Paolo Gatti, Lorenzo Sospiri, ed Emiliano Di Matteo, sui “Criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale tra le ASL abruzzesi”. I lavori commissariali si chiuderanno con l’espressione del parere sul progetto di legge, “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)”.Giovedì 10 luglio, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza – si legge sul sito web ufficiale. Il primo argomento in discussione, proposto dal consigliere Giovanni Cavallari, riguarda la ricostruzione della sede ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) di Teramo – recita il testo pubblicato online. Saranno previsti i seguenti interventi: Emanuele Imprudente, assessore regionale con delega all’ambiente; Maurizio Dionisio, direttore generale ARPA; Vincenzo Rivera, direttore USR Abruzzo; Mario Battaglia, commissario straordinario ARAP; Antonio Morgante, direttore generale ARAP. Convocati come uditori: Luca Fusari, segretario CGIL FP Abruzzo Molise; Vincenzo Mennucci e Antonio Giansante, segreteria CISL FP Abruzzo Molise; Antonio Di Giammartino, segretario regionale UIL FP Abruzzo; Gabriele Pasqualone, segretario regionale FIALS Abruzzo; Stefano Matteucci e Matteo Di Francesco, segreteria UGL Salute Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sul tema della riabilitazione territoriale della ASL 01, posto all’attenzione dal consigliere Pierpaolo Pietrucci, saranno ascoltati: Nicoletta Veri, sssessore regionale alla sanità; Stefano Di Rocco, direttore generale f.f. ASL 01; Simona Giannangeli e Paolo Romani, consiglieri comunali dell’Aquila – In chiusura dei lavori, il consigliere Alessio Monaco propone di approfondire la questione del ripristino dei fondi regionali destinati alle Riserve Naturali Abruzzesi – precisa il comunicato. Audizioni: Mario Quaglieri, assessore regionale al bilancio; Emanuele Imprudente, assessore regionale all’agricoltura e foreste; Fabrizio Giannangeli, direttore DPB Regione Abruzzo; Elena Sico, Direttrice DPD Regione Abruzzo; Sindaci dei Comuni di Casoli, Penna Sant’Andrea, Popoli, Morino, Raiano, Rosello, Vasto, Torino di Sangro, Atri, Pollutri, Carsoli, Avezzano, Villalago, L’Aquila, Sante Marie, Rocca San Giovanni, Ortona, Roseto degli Abruzzi – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it