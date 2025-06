Consiglio Regionale. Settimana politica. Mercoledì Consiglio regionale. Giovedì, Vigilanza sulla Teramo-Mare

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre mercoledì 11 giugno, alle ore 10, con la riunione della Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata per l’espressione dei pareri finanziari sulle proposte emendative presentate al progetto di legge n. 71/2025 “Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco”, iscritto all’ordine del giorno della seduta consiliare – I lavori del Consiglio regionale inizieranno alle ore 11 e riguarderanno i provvedimenti visionabili al seguente link: https://www.emiciclonews.it/notizie/233047-mercoled%C3%AC-11-giugno-il-consiglio-regionale-aula-al-voto-su-salva-casa-abruzzoGiovedì 12 giugno, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza, con un unico punto all’ordine del gionro: il progetto del IV Lotto della variante alla S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia”, cosiddetta “Teramo – Mare”. Saranno chiamati in audizione i seguenti soggetti: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Eutimio Mucilli, commissario straordinario ANAS per l’opera; Mario Nugnes, sindaco di Roseto degli Abruzzi; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Jwan Costantini, sindaco di Giulianova; Antonio Di Gianvittorio, sindaco di Notaresco; Giuliano Galiffi, sindaco di Mosciano Sant’Angelo; Camillo D’Angelo, presidente Provincia di Teramo; Cristina Collettini, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo; Giulio Cesare Sottanelli, deputato della Repubblica; Luciano D’Alfonso, deputato della Repubblica; Marco Casini, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale; Presidente Commissione consiliare speciale del Comune di Roseto degli Abruzzi; Gino Pistilli, presidente del Consiglio di quartiere di Cologna spiaggia , Roseto degli Abruzzi; – Daniela De Angelis, comitato Terralieta; Andrea Boscolo, imprenditore – si apprende dalla nota stampa.

