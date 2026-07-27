Consiglio Regionale. Settimana politica: torna in Commissione Statuto la riforma della legge elettorale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 luglio 2026 – 09:36- L’aquila – La riunione della “Commissione di Vigilanza”, convocata per giovedì 30 luglio, alle ore 10, darà avvio ai lavori della settimana politica all’Emiciclo – I Commissari, su impulso del consigliere regionale AVS, Alessio Monaco, affronteranno il tema della graduatoria Fosmit 2024 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane), ascoltando i soggetti informati sulla questione: Roberto Santangelo, assessore regionale con delega agli Enti Locali; Pietro De Camillis, responsabile Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali– Cultura – si legge sul sito web ufficiale. A seguire, si terrà un confronto sulla procedura di gara AreaCom per il servizio di trasporto scolastico regionale ed sulla successiva gestione dei massimali economici dei lotti territoriali – precisa la nota online. Su richiesta del consigliere regionale di “Abruzzo Insieme”, Giovanni Cavallari, saranno ascoltati: Vincenzo Rivera, direttore Generale Regione Abruzzo; Donato Cavallo, direttore AreaCom; Stefania Trapanese, RUP gara Accordo quadro AreaCom. Ulteriore punto in discussione, l’assetto postazioni territoriali del 118 Pescasseroli e Alto Sangro, richiesto dal presidente Sandro Mariani – precisa la nota online. In audizione: Nicoletta Veri, assessore regionale alla Sanità; Paolo Costanzi, direttore Generale ASL1; Giuseppe Sipari, sindaco di Pescasseroli; Paola Federici, segretaria di Cittadinanzattiva APS Abruzzo; Francesco Marrelli, segretario CGIL L’Aquila; Silvano Pirro, Comitato Cittadini e Territorio Ponte del Giovenco; Erminio Colantoni, Osservatorio Sanità in Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. La Commissione Vigilanza si chiude con il confronto, promosso dalla consigliera M5S, Erika Alessandrini, su “criticità organizzative, carenze di personale, ariduzione dei servizi e stato dei lavori dell’Ospedale “San Massimo” di Penne” Audizioni: Nicoletta Veri, sssessore regionale alla Sanità; Camillo Odio, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Vero Michitelli, direttore generale della ASL di Pescara; Valterio Fortunato, direttore sanitario del Presidio ospedaliero “San Massimo” di Penne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo stesso giovedì 30 luglio, alle 15.30, si riunirà la “Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale”, per proseguire l’esame del progetto di legge, d’iniziativa del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, “Modifiche alla L.R. 2 aprile 2013, n. 9, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it