Consiglio Regionale. Sevel, Prospero sulla mozione approvata dal Consiglio comunale di Vasto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “I gruppi di maggioranza di centrosinistra al Comune di Vasto sembrano ormai più impegnati a costruire passerelle politiche e a puntare il dito contro la Regione Abruzzo e i rappresentanti del Vastese di Fratelli d’Italia, piuttosto che occuparsi davvero dei problemi della città. La mozione approvata in Consiglio comunale per la salvaguardia dei posti di lavoro nello stabilimento Stellantis di Atessa è l’ennesimo espediente privo di efficacia, utile solo a mettere in scena un attacco pretestuoso e strumentale nei confronti della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una mozione che, pur toccando un tema serio e complesso come quello dell’automotive, si limita a chiedere trasparenza e chiarezza su una questione che la Regione Abruzzo affronta ogni giorno con atti concreti – aggiunge la nota pubblicata. Altro che inerzia: in poco più di un anno la Regione Abruzzo ha promosso ben tre tavoli istituzionali (Atessa, Teramo, Sulmona), coinvolgendo sindacati, imprese e tutte le componenti della filiera per affrontare la crisi del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Presidente Marsilio è impegnato anche a livello europeo, nell’ambito dell’Automotive Regions Alliance, per rivedere le regole sulla transizione ecologica e sostenere la neutralità tecnologica, nell’interesse dei territori produttivi e dell’occupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Vasto, invece, si fa la politica delle chiacchiere: si votano mozioni inefficaci mentre si ignora il lavoro fatto per l’attivazione dell’Area di Crisi Industriale Complessa e del bando “Regione Abruzzo Next” da 58 milioni di euro per sostenere i processi di riconversione e riqualificazione industriale – Ma soprattutto, è grazie all’impegno del Presidente Marsilio e dell’Assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca che il 18 luglio scorso si è tenuto il primo tavolo interamente dedicato a Stellantis, con la presenza dei vertici nazionali dell’azienda, tutte le sigle sindacali, il Polo dell’Automotive e Confindustria – si legge sul sito web ufficiale. Un incontro operativo, non una sceneggiata – si legge sul sito web ufficiale. Durante quel tavolo, è stato ribadito il ruolo centrale dello stabilimento di Atessa nella strategia industriale del gruppo Stellantis, in particolare nella produzione di veicoli commerciali leggeri, e sono state avanzate richieste precise alla proprietà: investimenti strutturali, impegni occupazionali a lungo termine, rafforzamento della ricerca e sviluppo, e attivazione di un impianto di riconversione per veicoli a fine vita – viene evidenziato sul sito web. Mentre l’Europa impone una transizione spesso ideologica e irrealistica, che impone scadenze insostenibili e multe miliardarie, la Regione Abruzzo difende il lavoro, la produzione e il futuro dei nostri territori – precisa la nota online. In Abruzzo non si registrano licenziamenti nel comparto auto – Governo Meloni e Regione Marsilio sono concretamente al fianco dei lavoratori e continueranno a esserlo – Le mozioni velleitarie lasciamole a chi strumentalizza le problematiche nei consigli comunali: noi preferiamo i fatti alle passerelle”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Francesco Prospero e l’assessore regionale Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

