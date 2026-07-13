Consiglio Regionale. Sicurezza, D’Incecco: nuovi agenti di Polizia in Abruzzo e regole aggiornate sugli autovelox

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 luglio 2026 – 09:38- “Si rafforzano gli organici di questure e commissariati di polizia anche in Abruzzo grazie alle oltre 3.000 assunzioni di agenti provenienti dal 233º corso allievi – aggiunge la nota pubblicata. Ad agosto nella nostra regione prenderanno servizio 69 nuovi poliziotti – precisa il comunicato. Secondo il piano nazionale di potenziamento, voluto dal Governo e dal Ministero dell’Interno, 21 saranno destinati all’Aquila (10 in questura, 3 all’Ufficio Immigrazione, 8 nei Commissariati distaccati); 20 a Chieti (8 in questura, 2 all’Ufficio Immigrazione, 10 nei Commissariati distaccati); 18 a Teramo (9 in questura, 3 all’Ufficio Immigrazione, 6 nei Commissariati distaccati); 10 a Pescara (8 in questura, 2 all’Ufficio Immigrazione). Un passo importante per garantire maggiore sicurezza ai cittadini – Gli agenti in arrivo andranno ad incrementare le attività di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto dei fenomeni che piu’ creano allarme sociale”. Così Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale e coordinatore regionale Lega Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Naturalmente – prosegue – il problema degli organici non è ancora risolto – recita il testo pubblicato online. L’inversione di tendenza è comunque evidente – In questi anni il Governo ha effettuato oltre 45 mila assunzioni nelle Forze di polizia e altre 27 mila sono previste nei prossimi due – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento va al Governo e, in particolare, al Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni per il lavoro svolto e l’attenzione che dimostra – si apprende dal portale web ufficiale. L’impegno della Lega per tutelare cittadini e territori si conferma ancora una volta con fatti concreti”. (com/red)”Dopo oltre trent’anni di attesa, da oggi entrano finalmente in vigore regole chiare e uniformi sugli autovelox. Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si mette fine a una situazione di incertezza che per troppo tempo ha alimentato anche in Abruzzo contenziosi, ricorsi e polemiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il decreto definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Da adesso in poi, dunque, gli autovelox che non rispetteranno i nuovi criteri previsti dalla normativa saranno disattivati”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega – si legge sul sito web ufficiale. “Anche in Abruzzo, come detto, – sottolinea – abbiamo assistito negli anni a numerosi ricorsi da parte di cittadini che contestavano verbali elevati con dispositivi privi della necessaria omologazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una situazione che ha creato confusione oltre che sfiducia nei confronti delle istituzioni – precisa il comunicato. Il decreto del MIT colma ora un vuoto normativo che si trascinava dal 1992, chiarendo in modo definitivo la distinzione tra la semplice approvazione tecnica e l’omologazione dei dispositivi – precisa il comunicato. La sicurezza stradale – conclude – resta la priorità assoluta – si legge sul sito web ufficiale. I controlli sulla velocità sono fondamentali per prevenire incidenti e salvare vite, ma devono essere effettuati con apparecchi conformi alla legge, in modo trasparente e senza lasciare spazio ad ambiguità. I cittadini devono sapere che gli autovelox servono a tutelare la sicurezza e non a fare cassa”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it