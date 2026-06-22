Consiglio Regionale. Sicurezza, Mannetti: gli aquilani chiedono controlli e vigilanza. La nuova legge aiuterà

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 giugno 2026 – 13:15- L’Aquila – La consigliera regionale, Carla Mannetti (Lega Abruzzo), ha presentato questa mattina, a Palazzo dell’Emiciclo, i dati estratti dal questionario sulla sicurezza cittadina promosso dal “Comitato L’Aquila Sicura”, nato con l’obiettivo di ascoltare i cittadini, raccogliere segnalazioni e trasformare le criticità emerse in proposte concrete da sottoporre alle istituzioni competenti – precisa il comunicato. L’elaborazione ha riguardato 217 questionari e 89 risposte aperte, offrendo un quadro significativo della percezione della sicurezza urbana nel territorio aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli episodi che i cittadini dichiarano di aver subito o ai quali hanno assistito figurano soprattutto atti vandalici, furti, spaccio, aggressioni e fenomeni di bullismo – Le principali problematiche individuate riguardano la poca presenza delle Forze dell’Ordine, la microcriminalità, lo spaccio di droga, la movida incontrollata, la scarsa illuminazione e il degrado urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul piano degli interventi prioritari, il dato più forte riguarda la richiesta di maggiori controlli, indicati da 149 risposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Seguono la richiesta di più telecamere, con 118 risposte, la riqualificazione delle aree degradate, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, le iniziative educative nelle scuole e la collaborazione tra cittadini e istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Particolarmente significativo anche il dato relativo ai gruppi di controllo di vicinato: 140 cittadini si sono dichiarati favorevoli, 35 possibilisti e solo 25 contrari – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un segnale importante della volontà della comunità di partecipare, in modo ordinato e coordinato, alla tutela del territorio – riporta testualmente l’articolo online. La consigliera Carla Mannetti ha sottolineato l’importanza della recente legge regionale in materia di sicurezza: “La legge va in questa direzione – si apprende dalla nota stampa. Si agisce su più fronti dalla sicurezza urbana integrata all’istituzione del ‘Bonus Sicurezza Abruzzo’, una misura di sostegno economico destinata a cittadini residenti, condomìni e micro e piccole imprese operanti nel territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il contributo, riconosciuto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, è finalizzato all’installazione o al potenziamento di sistemi di allarme, impianti di videosorveglianza e dispositivi di sicurezza passiva quali porte blindate e serrature di sicurezza – ”. “Il prossimo passo del Comitato L’Aquila Sicura – dichiara in conclusione Mannetti – sarà quello di presentare i risultati del questionario in un documento di proposta da sottoporre agli enti competenti, con particolare attenzione al rafforzamento dei controlli serali e notturni, al potenziamento della videosorveglianza, al miglioramento dell’illuminazione, alla riqualificazione delle aree degradate, alla sicurezza stradale, alle iniziative educative nelle scuole e alla partecipazione civica”.Alla conferenza stampa erano presenti il presidente del “Comitato L’Aquila Sicura”, Marco Zappavigna, affiancato dai vicetresidenti, Antonio Amadio Scarsella e Alessandra Lopardi, quest’ultima con delega per il centro storico, Luca Tollis, segretario e responsabile organizzazione, e Marinella De Cecchis, consigliera e responsabile comunicazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it