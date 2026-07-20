Consiglio Regionale. Sicurezza, Prospero: “Menna diserta la Commissione Vigilanza e torna sui social”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 luglio 2026 – 08:32– “Dopo aver scelto di non partecipare alla Commissione di Vigilanza, dove avrebbe potuto confrontarsi direttamente con i rappresentanti di Anas e della Regione Abruzzo, il sindaco Menna è tornato questa (sabato ndr) mattina sull’argomento con l’ennesimo reel. Ancora una volta ha preferito la telecamera al confronto istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel suo intervento tenta di ricondurre le criticità di via Spalato al carico urbanistico di molti anni fa, spostando ancora una volta l’attenzione sul passato – recita il testo pubblicato online. Ma i cittadini attendono risposte sul presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Negli ultimi anni gli episodi di allagamento si sono verificati con crescente frequenza, dopo le numerose edificazioni che hanno interessato l’area nell’ultimo ventennio e che avrebbero richiesto un costante adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, della rete di raccolta delle acque e dei sottoservizi, oltre a un attento controllo affinché le nuove costruzioni non interrompessero o modificassero il naturale deflusso delle acque e le condotte esistenti” rileva il consigliere Francesco Prospero (FdI). “Da dieci anni Menna amministra la città e, ancora prima, è stato per lungo tempo capogruppo del Partito Democratico nelle amministrazioni che hanno governato Vasto – recita il testo pubblicato online. Se oggi individua nel carico urbanistico una delle cause delle criticità – aggiunge – dovrebbe spiegare quali controlli siano stati effettuati sulle numerose edificazioni realizzate negli ultimi vent’anni, quali interventi siano stati eseguiti per adeguare la rete idraulica e come siano stati utilizzati gli oneri di urbanizzazione incassati proprio grazie a quelle costruzioni – aggiunge la nota pubblicata. Oggi apprendiamo che il Comune ha chiesto alla Regione Abruzzo un finanziamento di circa 400mila euro per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico – Accogliamo favorevolmente ogni iniziativa utile alla sicurezza del territorio, ma la Regione non può essere chiamata ogni volta a reperire nuove risorse per intervenire su criticità che avrebbero dovuto essere prevenute attraverso una programmazione adeguata, una manutenzione costante e un corretto utilizzo delle risorse già incassate dal Comune”. “La Commissione di Vigilanza ha fatto emergere un dato evidente: mentre il sindaco sceglieva di non partecipare, l’assessore competente e i tecnici comunali hanno avuto con Anas un confronto serio, rispettoso e costruttivo, superando nei fatti mesi di polemiche e dimostrando che il dialogo istituzionale rappresenta l’unica strada per affrontare problemi complessi – I residenti di via Spalato conoscono bene la storia del loro quartiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sanno quando questi problemi hanno iniziato a manifestarsi con sempre maggiore frequenza e conoscono anche le responsabilità amministrative maturate negli anni – Per questo non hanno bisogno dell’ennesimo reel. Hanno bisogno di risposte, di interventi concreti e di un’amministrazione che affronti i problemi, invece di cercare ogni volta di spostare l’attenzione altrove” conclude Prospero – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it