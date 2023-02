Consiglio Regionale. Sicurezza pubblica, Pettinari: informare cittadini

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

(ACRA) – “Ho appreso con favore la notizia della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza convocato dal Prefetto, al fine di affrontare il tema della criminalità organizzata sul nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. La situazione a Pescara, e in generale in Abruzzo, è seria – si legge sul sito web ufficiale. Ormai ci sono acclarate situazioni che non bisogna assolutamente nascondere sotto al tappeto, perché oltre agli organi preposti anche i cittadini devono essere informati e messi in guardia – viene evidenziato sul sito web. Un cittadino informato, un cittadino che sa a chi rivolgersi in caso di bisogno è sicuramente più difficile da irretire” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua “Un doveroso e convinto ringraziamento voglio farlo alla Procura della Repubblica di Pescara, che attraverso il Procuratore e i Magistrati hanno lavorato per condurre in arresto l’esecutore e il mandante del delitto Albi – precisa la nota online. Magistrati e polizia hanno fatto luce su una torbida rete che purtroppo sta tessendo la tela proprio sotto le nostre case – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quello della strada parco di Pescara, sia chiaro, non è un caso isolato – recita il testo pubblicato online. – Incalza Pettinari – I fatti di cronaca ci mostrano una regione e una città appetibile per le mafie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ricordiamo che Pescara è una città in cui insiste un importante smercio di droga per il centro Italia, ma è anche uno snodo importante con la capitale, da est a ovest, e sulla e la dorsale adriatica, tra nord e sud. Avere il controllo di Pescara per chi smercia droga nel in tutto il Paese è probabilmente un obiettivo – riporta testualmente l’articolo online. Ecco perché dobbiamo agire prima che sia troppo tardi – precisa la nota online. Credo che in questi casi l’allarmismo, come qualcuno definisce le legittime preoccupazioni, sia meno dannoso del lassismo – riporta testualmente l’articolo online. Dobbiamo percepire tutti i campanelli d’allarme, pensiamo a quante attività commerciali nascono come funghi, magari le vediamo sempre vuote o poco frequentate, eppure sono palesemente ricche di arredi e servizi di lusso – aggiunge testualmente l’articolo online. Contestualmente magari vediamo che negozi storici, di cui conosciamo i proprietari da una vita, abbassano per sempre la serranda – si apprende dal portale web ufficiale. Ecco anche queste dinamiche nel tessuto commerciale cittadino e regionale dovrebbero essere tenute sotto controllo – Sono anni che chiedo di monitorare con attenzione il territorio per evitare che l’Abruzzo sia fagocitato dalle mafie come accaduto ad altre regioni italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parlare di mafie, non aver paura di fare informazione su questo tema è anche indispensabile per permettere ai cittadini di cogliere dinamiche particolari, far capire in che modo e dove si possono denunciare atti criminosi e soprattutto far sentire fortissima la presenza dello Stato – Mafie e criminalità germogliano lì dove lo Stato è più assente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ce lo ha insegnato la storia e i grandi uomini dell’antimafia che l’anno scritta – si apprende dal portale web ufficiale. Impariamo da loro e non sottovalutiamo mai il problema” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

