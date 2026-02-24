Consiglio Regionale. Sicurezza stradale, firmato protocollo d’intesa Guida…la tua vita. Sospiri presente all’evento

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 febbraio 2026 – 14:42- Un protocollo d’intesa per il progetto di formazione e educazione alla sicurezza stradale “Guida…la tua vita”, è stato siglato questa mattina a Pescara tra enti, associazioni e pubblica amministrazione impegnati in un’azione di sensibilizzazione sinergica, integrata e coordinata – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Automobile Club Pescara, è rivolta a tutti gli studenti delle scuole ed istituti superiori di secondo grado della città di Pescara e ha come obiettivo finale la promozione e diffusione di buone pratiche da diffondere anche nelle altre province della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri e il consigliere regionale Leonardo D’Addazio, hanno partecipato alla firma del protocollo che vede l’adesione dell’Automobile Club Pescara, dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale Chieti e Pescara; della Polizia stradale, della Polizia Municipale di Pescara, dell’Anas – Struttura territoriale Abruzzo e Molise; della Motorizzazione civile di Pescara, di ANPS Abruzzo, di Fiab Pescarabici oltre al circolo di Pescara di Legambiente, per una consapevole educazione stradale sia teorica che pratica – si apprende dal portale web ufficiale. Presenti tra gli altri: Giampiero Sartorelli (Presidente Automobile Club Pescara); Barbara Falcinelli (Direttore Automobile Club Pescara); Davide Faricelli (Direttore Motorizzazione Civile); Paolo Testaguzza (Anas Abruzzo e Molise); Francesco Mancini (Presidente Fiab); Giuseppe Di Marco (Legambiente Abruzzo).Il progetto, nato dalla drammaticità dei numeri sull’incidentalità stradale soprattutto tra i giovani, viene offerto come parte essenziale del programma scolastico ed ha la lo scopo fondamentale di diffondere le conoscenze basilari, per una corretta prevenzione di comportamenti rischiosi, a tutti gli alunni degli istituti di secondo grado che oggi sono pedoni, ciclisti, monopattinisti, motociclisti e passeggeri e a breve saranno o sono già automobilisti – E’ prevista una prima fase di sperimentazione da svolgere negli ultimi mesi dell’anno scolastico 2025/2026 in funzione dell’avvio a regime del progetto in programma nel 2026/2027. L’iniziativa sarà svolta in cooperazione da tutti gli attori in base alla competenze specifiche di ognuno e in base alle particolari professionalità del settore in cui opera – viene evidenziato sul sito web. Le tematiche spazieranno dalla sicurezza del veicolo e della strada alla regole per i neopatentati di ciclomotori e quadricicli, dalle nuove tecnologie dei veicoli agli effetti dovuti all’uso di alcol e droghe – si apprende dalla nota stampa. Saranno affrontati inoltre gli effetti della distrazione alla guida, gli aspetti legati agli utenti cosiddetti vulnerabili della strada (pedoni e ciclisti), la micromobilità e mobilità sostenibile oltre alla guida assistita e i veicoli connessi grazie alle novità tecnologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attività, teoriche e pratiche, saranno svolte presso gli stessi istituti scolastici coinvolti e saranno supportate con l’utilizzo di videoproiezioni, kit di simulazione, incontri “testimonianza” e, dove la struttura scolastica lo consenta, anche con prove pratiche esterne alle strutture – si apprende dalla nota stampa. L’idea innovativa del progetto consiste in un accordo che sigla ufficialmente la collaborazione di ben 9 Enti, Pubbliche Amministrazioni e Associazioni della provincia di Pescara che “insieme” dedicheranno “un’intera mattinata scolastica” al tema della sicurezza stradale, perché è in gioco il bene più prezioso: la vita –

