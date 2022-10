Consiglio Regionale. Sicurezza sul lavoro, Paolucci: fermi da 2 anni

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “È stato due anni senza fare niente il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro mentre in Abruzzo si continuava a morire sui luoghi di lavoro – recita il testo pubblicato online. Era il 13 novembre del 2020, quando l’organismo che fa capo alla Regione si è riunito per l’ultima volta – Un organismo istituito dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 proprio all’insegna della prevenzione e dei controlli, che non solo è rimasto fermo per due anni, ma che ad oggi non è ancora riuscito a ridefinire né organigramma, né azioni – Da mesi denunciamo questa situazione, oggi riusciamo a dimostrare la fondatezza del nostro allarme a fronte di un accesso agli atti su questo delicatissimo tema, che sembra non interessare più di tanto il presidente Marsilio, forse troppo preso dalla legge elettorale e dalla sua futura carriera politica per occuparsene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Neppure il bollettino drammatico delle vittime dell’ultimo mese è stato capace di smuovere il Comitato, né la Regione, rimasta immobile salvo qualche generico atto di indirizzo, guarda caso arrivato tempestivamente dopo la nostra richiesta delle carte inoltrata a settembre”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci – “Più che una risposta – prosegue Paolucci – abbiamo avuto la conferma della negligenza dell’esecutivo, che ha sfornato una delibera solo dopo aver letto il nostro accesso agli atti, ammettendo così la sua assenza – si legge sul sito web ufficiale. Infatti chiedevamo di sapere cosa si sta facendo e, di fatto, abbiamo appreso dal Dipartimento Sanità, competente sull’organo in quanto presieduto dall’assessore alla Sanità, che da quel 13 novembre non ha più fatto nulla – Mentre si è tenuta il 29 ottobre 2021, un anno fa, l’ultima riunione dell’ufficio operativo, che però non ha fatto altro che prendere atto dell’esigenza di ridefinire la composizione del Comitato, cosa ad oggi non ancora avvenuta – si legge sul sito web ufficiale. Dunque, altra inerzia! Il Comitato è sì un organo composito, con componenti provenienti da diversi Enti, ma è incredibile che resti paralizzato tanto a lungo per via delle lungaggini nelle sostituzioni, con un’emergenza tanto importante in corso e da governare – Una situazione gravissima affiora dalle carte, che ha resto inutili anche tutte le altre domande da noi inoltrate con l’accesso: ci interessava conoscere i dati relativi alla sicurezza di riferimento per l’organismo, nonché il numero di tavoli e controlli che sono stati richiesti da parte regionale e, ancora, il lavoro portato avanti sul fronte della sicurezza e anche della prevenzione, considerato pure che l’assessore alla Sanità presiede Tavolo e Osservatorio per coordinare le politiche su entrambi gli ambiti – precisa la nota online. Tutto questo accade nonostante la mobilitazione dei sindacati, le proteste in piazza, dopo le tante denunce che si sono levate a causa del fenomeno sempre più persistente delle morti sul lavoro: dobbiamo constatare che ad oggi non c’è nemmeno il luogo istituzionale in cui elaborare, insieme, una strategia, proponendo soluzioni e azioni con le parti sociali e soprattutto per predisporre una forte e necessaria attività di controllo, almeno quella – viene evidenziato sul sito web. Eppure c’era un percorso già avviato in tal senso, con il protocollo promosso e siglato nel 2016 con l’INAIL dal precedente governo di centrosinistra, era il minimo per andare avanti e frenare le statistiche di settore che oggi ci vedono fra le zone rosse a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. Eppure l’Abruzzo è fra le regioni peggiori d’Italia per vittime, con un’incidenza di morti sul lavoro maggiore del 25 per cento rispetto a quella nazionale – E rischiamo seriamente di rimanerlo, se non di peggiorare tale situazione, se l’unica risposta di cui Marsilio e la sua maggioranza sono capaci è la stasi”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it