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Politica

Consiglio Regionale. Sicurezza territori ed edifici pubblici, Verrecchia: “Oltre 121 milioni di euro per l’Abruzzo”

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:07 maggio 2026 – 18:08- “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi destinati ai Comuni per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici per le annualità 2026-2028” dichiara in una nota Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta di un provvedimento di straordinaria importanza che consentirà agli enti locali di programmare e realizzare interventi fondamentali per la tutela delle comunità e del patrimonio pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Le risorse assegnate all’Abruzzo, pari a oltre 121,9 milioni di euro – riporta – rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e consentiranno di intervenire sulla sicurezza di strade, ponti, viadotti ed edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di investimenti strategici che rafforzano la prevenzione del dissesto idrogeologico, migliorano la sicurezza urbana e sostengono la manutenzione delle infrastrutture locali”. “Desidero inoltre sottolineare il lavoro portato avanti dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis – aggiunge – che segue con attenzione e concretezza tutte le opportunità utili ai Comuni abruzzesi per reperire risorse e accelerare gli interventi necessari sui territori”. “Il Governo continua a dimostrare vicinanza agli enti locali attraverso misure concrete e strumenti efficaci – precisa la nota online. Garantire sicurezza, manutenzione e infrastrutture moderne significa investire sul futuro delle nostre comunità, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del territorio abruzzese” conclude Verrecchia – (com/red) 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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