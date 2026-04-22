Consiglio Regionale. Sicurezza Urbana, in Commissione Bilancio parere favorevole al pdl di Mannetti, Scoccia, Gatti e D’Incecco

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 aprile 2026 – 12:55- Si è riunita questa mattina la Commissione Bilancio, presieduta da Vincenzo D’Incecco, che ha espresso il parere finanziario favorevole, a maggioranza, al progetto di legge (iniziativa dei consiglieri Carla Manetti, Marianna Scoccia, Paolo Gatti e D’Incecco) “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo”.Approvata all’unanimità la risoluzione (a firma di Mannetti e D’Incecco) “Destinazione di una quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale a sostegno della natalità e della maternità fragile”Prosegue, intanto, l’esame del progetto di legge (iniziativa di Giunta regionale) “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 25/2024, 26/2024, 8/2025, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025, e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione”. Sono intervenuti l’assessore regionale alle Attività Produttive, Industria, Commercio e Artigianato, Tiziana Magnacca, e Luca Fusari della Cgil Abruzzo-Molise in merito alla legge regionale 23/2018 (Testo unico in materia di Commercio). Previste ulteriori audizioni che saranno calendarizzate in occasione delle prossime sedute della Commissione Bilancio – recita il testo pubblicato online. Infine, è stato approvato all’unanimità il Provvedimento amministrativo “Rendiconto del Consiglio regionale – anno 2025”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it