Consiglio Regionale. Sisma Venezuela, il cordoglio di Verrecchia: rinnoviamo il legame di fratellanza tra comunità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 giugno 2026 – 08:39- “Il drammatico sisma che ha colpito il Venezuela suscita profonda commozione e grande preoccupazione – A nome del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime e la nostra vicinanza ai feriti, agli sfollati e a quanti hanno perso la casa, il lavoro e i propri punti di riferimento a causa di questa tragedia”. Lo dichiara il capogruppo Massimo Verrecchia – “In questo momento di dolore, l’Abruzzo si stringe attorno al popolo venezuelano e, in particolare, alla numerosa comunità di origine abruzzese che vive li – Tra Abruzzo e Venezuela esiste un rapporto speciale, costruito nel corso di decenni attraverso la storia dell’emigrazione – Migliaia di abruzzesi, soprattutto a partire dagli anni cinquanta, scelsero il Venezuela come terra di opportunità e di futuro, contribuendo con il proprio lavoro allo sviluppo del Paese e mantenendo sempre vivo il legame con la loro regione d’origine – si apprende dalla nota stampa. Oggi il Venezuela ospita ancora una delle più importanti comunità abruzzesi nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Sono oltre 30 mila gli abruzzesi e i loro discendenti che continuano a rappresentare un ponte umano, culturale e sociale tra le due realtà. Un patrimonio di relazioni che negli anni è stato rafforzato dall’impegno delle associazioni degli abruzzesi in Venezuela, dalle attività del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo e dalle numerose iniziative di cooperazione e solidarietà promosse dalle istituzioni regionali”. “Gli abruzzesi sanno bene cosa significhi affrontare le conseguenze di un terremoto – Per questo sentiamo ancora più forte il dovere morale di manifestare la nostra vicinanza a chi oggi vive momenti di paura, sofferenza e incertezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro pensiero va alle famiglie colpite, ai soccorritori impegnati senza sosta e a tutti coloro che stanno operando per garantire assistenza alle popolazioni interessate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo non dimentica il contributo che la comunità abruzzese in Venezuela ha dato alla nostra regione nel corso degli anni, anche nei momenti più difficili – Oggi rinnoviamo quel legame di fratellanza e solidarietà che unisce le nostre comunità, con l’auspicio che il Venezuela possa superare rapidamente questa emergenza e tornare quanto prima alla normalità”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it