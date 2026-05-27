Consiglio Regionale. Sistema idrico, accolte le richieste del Patto per l’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 maggio 2026 – 09:43- Al termine di una lunga e articolata discussione nel Consiglio regionale odierno, è stata approvata la Riforma del Sistema Idrico – riporta testualmente l’articolo online. “Come Patto per l’Abruzzo esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento delle nostre richieste sulla tutela del personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso delle audizioni, i sindacati avevano manifestato forte preoccupazione per il destino dei lavoratori delle società di gestione, paventando anche ipotesi di riduzione degli organici – precisa il comunicato. Il nostro intervento sul testo di legge va nella direzione di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel servizio idrico integrato – Allo stesso modo, riteniamo significativo l’inserimento dell’acquisizione del parere di CAL (consiglio autonomie locali) e il rafforzamento della rappresentanza dei territori, anche attraverso l’eliminazione della soglia di sbarramento che avrebbe penalizzato i comuni sotto i 3 mila abitanti – precisa il comunicato. Dopo l’approvazione odierna del Consiglio, la proposta di ERSI sui sub ambiti, tornerà nella Commissione competente per un parere obbligatorio al fine di arrivare a un testo il più possibile condiviso e trasparente” concludono – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it