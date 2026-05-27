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Politica

Consiglio Regionale. Sistema idrico, approvato l’emendamento a firma Blasioli e Paolucci

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 maggio 2026 – 09:18- “Siamo soddisfatti per l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dell’emendamento n.1 a tutela del personale delle società che gestiscono il servizio idrico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La salvaguardia dei livelli occupazionali è da sempre una nostra priorità politica e anche in occasione della discussione sulla riforma del sistema idrico abbiamo ritenuto fondamentale garantire certezze ai lavoratori”. Ad affermarlo sono il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, e il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, che spiegano nel dettaglio: “Facendo seguito a un impegno preso a seguito dell’audizione in Commissione delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, abbiamo presentato un emendamento finalizzato a garantire la tutela dei lavoratori attualmente impiegati nelle società pubbliche – Aca, Sasi, Ruzzo Reti, Saca, Cam e Gsa – che gestiscono il servizio idrico in Abruzzo – L’emendamento introduce un apposito articolo nel progetto di legge in discussione, richiamando quanto già previsto dalla legge regionale n.27 del 2017 in materia di tutela occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso delle audizioni, i sindacati hanno espresso preoccupazione per il futuro dei lavoratori, sia nell’ipotesi di una fusione delle aziende pubbliche esistenti, sia in caso di eventuali affidamenti del servizio tramite gara, temendo possibili riduzioni del personale – Per questo abbiamo ritenuto necessario inserire nella riforma una norma che garantisca la continuità occupazione del personale oggi impiegato nelle gestioni esistenti, individuando nell’Ersi il soggetto incaricato di assicurare questa tutela nell’ambito dell’individuazione dei futuri gestori pubblici o privati del servizio”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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