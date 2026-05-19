Consiglio Regionale. Sistema idrico, dalle Commissioni parere favorevole alla riforma

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 maggio 2026 – 19:36- L’Aquila, 19 maggio – La Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, si è riunita nel pomeriggio di oggi, in seduta congiunta e straordinaria con la Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, con i presidenti Emiliano Di Matteo, che ha condotto i lavori, e Vincenzo D’Incecco, per gli ultimi spunti di confronto sulla riforma della gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo, su cui è stato espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti – aggiunge la nota pubblicata. La proposta è contenuta nel progetto di legge n. 72 del 2025, è stata depositata dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, con la vicepresidente Marianna Scoccia ed è stata oggetto, negli ultimi mesi, di un lungo dibattito, per giungere a una riforma gestionale del servizio idrico che approderà in Aula – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della seduta è stato ascoltato il presidente di Autonomie Locali Italiane (ALI) Abruzzo, Angelo Radica, ed ha partecipato ai lavori anche il presidente dell’ERSI, Luigi Di Loreto, che è intervenuto per portare il proprio contributo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà proprio l’ERSI, Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, a proporre alla Giunta regionale una riforma della gestione, che ipotizza la suddivisione dell’ambito unico regionale in due sub ambiti provinciali, sopprimendo in tal modo l’attuale impostazione che individua invece in sei diversi gestori, l’affidamento del servizio idrico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La riforma è stata imposta dalla normativa nazionale e punta al risparmio di risorse e all’efficientamento del servizio – La seduta congiunta si è chiusa, lasciando la prosecuzione dei lavori alla prima commissione, guidata dal vice presidente Pierpaolo Pietrucci, che ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti, sul progetto di legge di iniziativa dello stesso Pietrucci (PD) su “Istituzione e riconoscimento del Premio Buccio di Ranallo nella città dell’Aquila”. E’ stato quindi espresso parere favorevole all’unanimità, sulla proposta di legge della consigliera Maria Assunta Rossi (FdI) su “Istituzione del Premio internazionale ‘Celestino Award’”. Infine, è stata discussa la proposta di legge 123/2026, iniziativa dei consiglieri Pierpaolo Pietrucci, Antonio Blasioli, Sandro Mariani, Silvio Paolucci, Antonio Di Marco e Dino Pepe (PD), Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), Francesco Taglieri (M5S), Enio Pavone (Azione), Luciano D’Amico (gruppo misto) e Alessio Monaco (AVS), “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e della guerra di Liberazione tramite l’istituzione di Parchi della Memoria storica della Resistenza”, su cui è stato espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti – precisa il comunicato.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it