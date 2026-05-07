Consiglio Regionale. Sistema idrico: emendamento di Blasioli e Paolucci per la salvaguardia lavoratori società esistenti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:07 maggio 2026 – 15:56- “Questa mattina alle ore 11 era previsto il termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di legge di riforma del sistema idrico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Facendo seguito a un impegno preso dopo aver audito in commissione le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, abbiamo presentato un emendamento che mira a garantire la tutela dei lavoratori attualmente impiegati nelle società pubbliche – Aca, Sasi, Ruzzo Reti, Saca, Cam e Gsa – che gestiscono il servizio idrico in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. In maniera del tutto sovrapponibile a quanto già accaduto quando sono state effettuate modifiche alla legge sull’autorità di gestione dei rifiuti, l’emendamento inserisce un apposito articolo nel progetto di legge in discussione, che trova il suo fondamento giuridico per tutelare i lavoratori proprio in una legge regionale, la n. 27/2017. I sindacati nelle loro audizioni hanno infatti espresso preoccupazione per il destino dei lavoratori sia nel caso di fusione delle aziende pubbliche attualmente presenti, sia in quello di eventuali gare per l’affidamento del servizio ad aziende private, temendo ipotesi di riduzione del personale – si apprende dalla nota stampa. Il nostro emendamento, per questo motivo, mira a salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle attuali gestioni del servizio idrico integrato, individuando l’Ersi, l’ente che si dovrà occupare di individuare i nuovi soggetti gestori pubblici o privati, come soggetto attuatore di questa fattispecie – Ci auguriamo che il nostro intento venga condiviso anche dalla maggioranza prima in Commissione e poi in Consiglio Regionale, per garantire la giusta serenità ai lavoratori di un settore così tanto delicato e cruciale”. E’ quanto si legge in una nota a firma del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e del capogruppo Pd Silvio Paolucci – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it