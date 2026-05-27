Consiglio Regionale. Sistema idrico, FdI: l’Abruzzo all’avanguardia nel segno dell’innovazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 maggio 2026 – 09:34- “Il Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato una riforma epocale del sistema idrico regionale – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di una riforma all’avanguardia, che pone l’Abruzzo al passo con le migliori pratiche nazionali e internazionali – Un nuovo sistema che garantirà una gestione più efficiente, sostenibile e innovativa delle nostre risorse idriche, a beneficio di tutti i cittadini e nel rispetto delle esigenze dei territori – Mettere l’accento sull’importanza dell’acqua significa guardare al futuro della nostra regiine e affrontare con responsabilità temi cruciali come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come gruppo Fratelli d’Italia, siamo orgogliosi di aver contribuito a questa trasformazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa riforma non è solo un traguardo locale ma un modello che può rendere l’Abruzzo un punto di riferimento su scala nazionale per l’approccio integrato e innovativo alla gestione delle risorse idriche”. E’ quanto afferma il gruppo consiliare di Fratelli d Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it