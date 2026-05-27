Consiglio Regionale. Sistema idrico, Scoccia: Al lavoro per un sistema più efficiente

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 maggio 2026 – 09:39- Il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva il progetto di legge (pdl 72/2025). Con questa approvazione, la riforma del servizio idrico integrato diventa ufficialmente legge regionale, segnando una svolta attesa da tre decenni per la gestione dell’acqua in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il provvedimento, firmato dal presidente Lorenzo Sospiri e dalla vicepresidente Marianna Scoccia, prevede il superamento dell’attuale frammentazione del sistema, passando da sei gestori a un massimo di due subambiti, o a un gestore unico – riporta testualmente l’articolo online. La vicepresidente Marianna Scoccia ha espresso grande soddisfazione, evidenziando le ragioni strutturali ed economiche alla base della nuova legge: Superamento delle criticità: L’attuale sistema a sei ambiti mostra forti limiti: in Abruzzo più del 50% dell’acqua si disperde nelle reti, le interruzioni sono superiori alla media nazionale e i costi dei bilanci delle sei società superano il 50% a causa della duplicazione di gestioni e direzioni. No alla divisione in quattro province: L’ipotesi dei quattro subambiti provinciali è stata scartata poiché i dati tecnici hanno dimostrato che avrebbe creato gestori troppo deboli ed economicamente insostenibili (in particolare nell’aquilano). La scelta tra il gestore unico o i due subambiti sarà affidata a uno studio tecnico dell’Ersi (Ente regionale servizio idrico), il quale passerà successivamente al voto delle commissioni consiliari competenti. Tutela dell’acqua pubblica: La riforma blinda la natura pubblica del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’acqua rimarrà sotto il controllo degli enti locali, dei comuni e della Regione, escludendo l’ingresso di privati. Urgenza temporale: L’intervento si è reso necessario e urgente poiché nel 2027 scadranno ben 5 delle 6 concessioni attuali – precisa la nota online. “Con questa legge facciamo tesoro delle esperienze del passato e ridisegniamo l’architettura di uno dei servizi più importanti del nostro Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Era arrivato il momento di intervenire con buon senso e responsabilità per garantire equità territoriale, eliminando le disparità di costo tra i comuni interni e la costa – viene evidenziato sul sito web. ” ha sottolineato Marianna Scoccia – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it