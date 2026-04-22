Consiglio Regionale. Sistema Protezione civile, Abruzzo Insieme: la Regione approva un bilancio che la indebolisce

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 aprile 2026 – 12:27– “Mentre l’Abruzzo affronta emergenze reali, la Regione approva un bilancio che indebolisce il sistema di Protezione civile: una scelta politica grave e consapevole, altro che attenzione alla Protezione Civile” scrivono in una nota Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna del gruppo Abruzzo Insieme – “Il bilancio approvato dalla maggioranza guidata da Marsilio certifica una verità semplice: la sicurezza dei cittadini non è una priorità. Non è una valutazione politica – si legge sul sito web ufficiale. Sono gli atti ufficiali a dimostrarlo – riporta testualmente l’articolo online. Il Dipartimento segnala un disallineamento grave tra fabbisogni e risorse – si apprende dalla nota stampa. Mancano le coperture per le assunzioni richieste dall’Agenzia” secondo i consiglieri “i revisori dei conti certificano criticità pesanti: ritardi nei pagamenti, assenza del fondo rischi per le spese legali, mancata valutazione dei contenziosi – precisa la nota online. Nonostante tutto questo, il bilancio viene approvato, non è governare, è scegliere di ignorare i problemi e scaricare le responsabilità”. “Si approva un bilancio senza fondamenta finanziarie solide, si rinvia la spesa per il personale – rilevano – si rendono le risorse incerte e subordinate a trasferimenti non garantiti – precisa la nota online. È la fotografia di una gestione senza programmazione, senza visione, senza credibilità. E tutto questo avviene mentre l’Abruzzo affronta una fase estremamente delicata” “Nelle ultime settimane si sono susseguiti sul territorio il capo della Protezione Civile nazionale, ingegner Ciciliano, insieme a geologi e studiosi di livello nazionale, per analizzare l’evoluzione del dissesto idrogeologico di Silvi, riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come calamità nazionale, di fronte a un quadro così grave – evidenziano – la Regione non rafforza il proprio sistema di emergenza, lo indebolisce, si sceglie di non investire sul personale, si sceglie di non garantire stabilità finanziaria, si sceglie di lasciare la Protezione Civile senza strumenti adeguati, si sceglie, consapevolmente, di esporre il sistema a maggiori rischi – aggiunge la nota pubblicata. I lavoratori continuano a operare in condizioni difficili: straordinari non riconosciuti, carichi di lavoro crescenti, nessuna certezza sulle risorse”. “Questo bilancio non corregge queste criticità, le rende strutturali, non è un errore è una scelta politica precisa – La Protezione Civile non può essere trasformata in una struttura fragile proprio mentre aumenta il livello delle emergenze, la sicurezza dei cittadini non può essere subordinata a equilibri politici o a operazioni di facciata, prima si garantisce la solidità del sistema, ll resto è propaganda – si apprende dal portale web ufficiale. La responsabilità di questa decisione è piena e ricade interamente su chi oggi governa la Regione” concludono – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it