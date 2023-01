Consiglio Regionale. Smargiassi (M5S): “Aiuti in arrivo per il Vastese”

- Advertisement -

– “Questa è stata una sessione di bilancio anomala e caratterizzata esclusivamente dal pressapochismo di un centrodestra sempre più chiuso sulle sue posizioni e inattento alle reali esigenze del territorio – recita il testo pubblicato online. I tempi di discussione per il Consiglio sono stati ridotti all’osso, ma nonostante questo abbiamo lavorato con lo spirito di colmare le numerose carenze contenute nella legge di bilancio, riportando l’attenzione sulle necessità degli abruzzesi più in difficoltà. Ed è esclusivamente grazie alla tenacia del M5S se si sono trovati i fondi per 5 milioni di euro da destinare alle famiglie per far front al caro bollette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ottenuto questo importante risultato non ci siamo fermati e abbiamo agito scientemente proprio lì dove il centrodestra ha lasciato lacune – Questo per noi rimane un bilancio sbagliato che non rispetta le necessità del comparto economico e produttivo abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Quello che manca è la direzione che ogni governo regionale dovrebbe tracciare per lo sviluppo economico e sociale del territorio” ad affermarlo è il consigliere regionale Pietro Smargiassi, che poi entra nel dettaglio degli aiuti portati sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Seppur dall’opposizione siamo riusciti a portare importanti contributi, come nel caso dei giochi inclusivi per consentire ai bambini con problemi motori di giocare nei parchi pubblici insieme ai loro coetanei – Un capitolo sul quale il centrodestra non aveva previsto nessun fondo, ma siamo riusciti con fermezza a ripristinare 100 mila euro dedicati a questo articolo in legge di stabilità regionale e, grazie a un mio emendamento mirato sulla città di Vasto, siamo riusciti a stanziare ulteriori 50 mila euro per l’acquisto di giochi inclusivi da destinare ai parchi pubblici locali – precisa il comunicato. Inoltre per la città di Vasto ho chiesto e ottenuto uno stanziamento di 50 mila euro da destinare alla sicurezza, altro grande capitolo assente nella legge di bilancio proposta dal centrodestra, e nello specifico per l’acquisto di telecamere di videosorveglianza – si apprende dal portale web ufficiale. I furti in appartamento a Vasto aumentano in maniera esponenziale ed è importante che i cittadini abbiamo la certezza che le istituzioni facciano quanto possibile per rendere la città sicura – si apprende dal portale web ufficiale. Implementare l’impianto in città ci è sembrata una priorità che andava soddisfatta – Siamo intervenuti poi su temi che possono rappresentare un sostegno ai cittadini e un aiuto al territorio: turismo, sociale e attività di inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul turismo, in particolare, abbiamo investito fondi sulla riqualificazione di alcune zone di Vasto Marina, come Piazza Rodi e Lungomare Cordella, che necessitano di manutenzione straordinaria – Abbiamo aggiustato la norma spot sull’accessibilità nelle aree Camper, nel caso specifico con un mio emendamento per il territorio di Scerni, sulla quale la Regione ha legiferato ma non ha mai realmente investito – riporta testualmente l’articolo online. Ho voluto intervenire anche sul patrimonio pubblico, attraverso l’investimento di risorse sulle sale polifunzionali di Fresagrandinaria, Pollutri e Vasto, riqualificando spazi pubblici di inclusione che, maggiormente nelle aree interne, rappresentano l’unica possibilità di accedere gratuitamente ad un luogo inclusivo in cui si possono combattere solitudine e alienazione – si apprende dalla nota stampa. Inoltre abbiamo finanziato, partendo dalla richiesta di alcuni amministratori di Tufillo, uno studio realizzato dall’università di Teramo per il monitoraggio dello spopolamento delle aree interne al fine di permettere alle istituzioni locali, nelle loro competenze, di arginare un fenomeno sempre più crescente e che sta mettendo in ginocchio un’enorme fetta di territorio abruzzese – Il mio interessamento è stato fondamentale anche per il sostegno ai corsi di formazione salesiani con cui ho avuto una lunga interlocuzione nelle fasi preliminari dell’approvazione del bilancio e per il quale ho riunito intorno a un tavolo tutti i rappresentanti locali del Consiglio, raggiungendo così l’obiettivo di far stanziare al Governo regionale una somma per la ristrutturazione e messa a norma delle aule che potranno così iniziare nuovamente ad ospitare i corsi, speriamo già nel settembre 2023. Sono soddisfatto di aver dato voce alle richieste e ai progetti presentati dalle amministrazioni locali – precisa il comunicato. Ascoltare le istanze che vengono dal territorio a mio avviso è il modo migliore di svolgere il ruolo di “portavoce” all’interno delle istituzioni” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

