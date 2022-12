Consiglio Regionale. Smargiassi (M5S) su pratiche rinnovo patenti auto

- Advertisement -

– “Dopo due anni in cui si era riusciti, grazie una mia risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, a costituire un utilissimo servizio di prossimità per il rinnovo della patente di guida, anche per over 65 e disabili, la Regione Abruzzo fa dieci passi indietro e si torna al punto di partenza – Così persone anziane e disabili del vastese, e della zona frentana, sono costrette a recarsi fino a Chieti con il solo fine di ottenere un visto da parte del medico competente” ad affermarlo è il consigliere regionale Pietro Smargiassi che continua “In Consiglio regionale ho chiesto all’Assessore Verì le motivazioni alla base di questo repentino cambio di strategia – si legge sul sito web ufficiale. Ma non di fatto non ho ricevuto nessuna delle risposte che molti cittadini aspettano, bensì l’ennesimo scaricabarile su ASL e sindaci – precisa la nota online. Come se – incalza Smargiassi – le Asl non fossero controllate e gestite dalla Regione Abruzzo – Con questo continuo rimpallo di responsabilità si mortifica il lavoro che ogni giorno svolgiamo per migliorare la vita degli abruzzesi, ma soprattutto si mortificano tutti quei residenti dell’area vastese e frentana che vengono trattati come cittadini di serie B. Se un servizio c’è e la Regione Abruzzo ha deciso che deve essere svolto a rotazione in tutta la provincia, così deve essere” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale.

