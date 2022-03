Consiglio Regionale. Smargiassi: nuova seduta Commissione vigilanza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il presidente Pietro Smargiassi ha convocato una nuova seduta della Commissione di Vigilanza per la giornata di giovedì 31 marzo, dalle ore 10.30. All’ordine del giorno è inserita la selezione personale Asl Lanciano-Vasto-Chieti contratto a tempo determinato, che avrà come relatore il consigliere regionale Francesco Taglieri – aggiunge la nota pubblicata. Verranno auditi l’assessore regionale Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl 2 Thomas Schael, il direttore amministrativo Giovanni Stroppa e i portatori di interesse Masciulli Lorena e Sauro Lucia – si legge sul sito web ufficiale. Si parlerà quindi dell’applicazione del CCNL Sanità privata Aiop non medici e il relatore sarà il presidente Smargiassi – precisa il comunicato. Saranno auditi il direttore generale Dipartimento Sanità Claudio D’Amario e il fegretario generale Fp CGIL Chieti Giuseppe Rucci – (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it