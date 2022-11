Consiglio Regionale. Smargiassi: resoconto missione in Canada

- Advertisement -

– “Si è conclusa ieri, dopo otto giorni, la nostra missione in Canada che ci ha visto insieme al collega impegnati come delegati per conto di Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Scopo di questa missione era, tra i tanti, quello di riallacciare- dopo i due anni segnati dalla pandemia-i contatti e gli scambi turistici/commerciali tra la nostra Regione e Montreal, città che può contare su una nutrita e solida comunità abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Qui abbiamo avuto l’opportunità di incontrare e interloquire con la direttrice della Camera di Commercio Danielle Virone e il Console Fortunato Mangiola – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo stati ospiti di ‘Casa Italia” una sede storica, nata infatti alla fine degli anni ‘30, diretta con professionalità e amore dal Direttore Giovanna Giordano, che qualche tempo fa, ha ospitato il nostro Presidente Sergio Mattarella – viene evidenziato sul sito web. Qui abbiamo firmato “il protocollo d’intesa per la didattizzazione del turismo delle radici tra alcuni istituti scolastici canadesi e alcuni istituti abruzzesi e molisani”. Questo progetto sperimentale primo in Italia estati molto apprezzato ed ha raccolto l’interesse di molti operatori – aggiunge la nota pubblicata. Sabato 19, come da programma abbiamo festeggiato i 50 anni dell’associazione “Casa Abruzzo” serata allietata dagli Zampognari e con uno spettacolo di Nduccio qui molto amato – aggiunge testualmente l’articolo online. La nostra presenza è stato molto apprezzata ed ha fatto sentire loro la vicinanza reale della nostra istituzione al popolo emigrante presente in sala – viene evidenziato sul sito web. Successivamente, ci siamo spostati poi a Ottawa, “Casa Abruzzo”, dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare molti nostri corregionali un momento ricco di emozioni e ricordi che i presenti hanno voluto condividere con noi e che resteranno sempre nel nostro cuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella terza tappa, a Niagara abbiamo incontrato alcuni imprenditori, che all’inizio del loro cammino in queste terre difficili hanno scommesso sul turismo scrivendo la storia nel settore ricettivo arrivando a realizzare fino ad oggi sette Hotel sulle sponde delle Cascate più importanti al mondo – riporta testualmente l’articolo online. È stato davvero un onore poter premiare chi si è distinto, portando in alto il nome della nostra regione – Abbiamo visitato, grazie ad Angelo Di Ianni due scuole, una superiore e una elementare, verificando l’organizzazione molto diversa dalla nostra che ne fa un’eccellenza di questo Stato – Siamo certi che uno scambio tra i nostri ragazzi e i giovani canadesi potrebbe arricchire il loro bagaglio di formazione al mondo del lavoro – recita il testo pubblicato online. A Toronto, la nostra delegazione si è divisa in due gruppi che hanno partecipato a due incontri formali: il primo ha incontrato il Console Luca Zelioli, grazie anche alla Dirigente scolastica del Consolato Generale di Montreal Isabella De Finis gentilissima e disponibile, mentre il secondo gruppo che componeva la nostra delegazione si è spostata presso l’ENIT, ente nazionale italiano per il turismo in Canada, dove ancora una volta abbiamo avuto testimonianza della grande laboriosità che da sempre contraddistingue noi abruzzesi – Una frase ci ha molto colpito del console è stata: “a Toronto dicono, gli italiani la città prima l’hanno fatta ed oggi la governano” ad intendere che in ruoli apicali del governo cittadino sono in gran parte nelle mani degli italiani e di molti abruzzesi (comunità più presente in città). In questi otto giorni, caratterizzati da giornate molto fredde, il calore e le emozioni regalateci dai nostri conterranei hanno costituito un caldo approdo, che ha ripagato abbondantemente la fatica di questo viaggio lontano – recita il testo pubblicato online. Voglio ringraziare il Presidente Marco Marsilio, il Presidente Lorenzo Sospiri e l’intero Consiglio per questa splendida opportunità, conscio che quando si rappresenta la Regione Abruzzo, le distinzioni politiche non hanno alcun senso, soprattutto agli occhi dei nostri concittadini all’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio tutti i componenti delle delegazione che, a spese proprie, hanno partecipato condividendo con noi finalità e lavoro, i rappresentanti dell’imprenditoria Claudio Pracilio, delle istituzioni nel settore Turismo a Vasto il dirigente Amerigo Ricciardi – precisa la nota online. Per il Molise: Chiara D’Amico responsabile comunità di Jelsi, del mondo della scuola Lucia Vitiello Resp. Formazione Aps, il Presidente Onorario Provincia di Isernia Lorenzo Coia – Grazie al collega Taglieri per aver diviso con me questo onore e questa responsabilità. Infine, ma non meno importante un grazie speciale lo rivolgo a chi con lo scrivente ha progettato e infine realizzato questo viaggio: il sociologo Orazio Di Stefano e Guido Piccone, Presidente della Famiglia Abruzzese a Montreal” cosi il consigliere regionale Pietro Smargiassi – precisa la nota online. (com/red)

