Consiglio Regionale. Smargiassi: solidarietà al sindaco di Vasto

(ACRA) – “Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Vasto, Francesco Menna, per l’incendio occorso ai danni della sua auto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le indagini sulla natura del rogo sono ancora in corso ma, qualora si dovesse profilare l’origine dolosa dell’incendio, ci troveremmo davanti ad un fatto gravissimo – recita il testo pubblicato online. In questo momento è necessario far lavorare le forze dell’ordine per far luce sull’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Una cosa è certa, non bisogna mai abbassare la guardia nella ricerca e nella tutela della legalità. Se il fatto di oggi dovesse risultare un atto intimidatorio mi auguro che tutto quanto necessario alla ricerca del colpevole sia avviato il prima possibile – ”così Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle sull’episodio che ha colpito il Sindaco di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

