Consiglio Regionale. Smargiassi: sono due punti all’odg della Vigilanza

– È convocata, per le ore 10.00 di giovedì 27 Luglio, presso la sala “G. D’Annunzio” del Palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, la Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. il Presidente Pietro Smargiassi ha comunicato che saranno due i punti all’ordine del giorno che verranno esaminati nel corso della seduta: Situazione R.P “T. Berardi “di Ortona e R.P Disabili “Il Castello” di Crecchio; le possibili irregolarità nella delibera ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti n. 421 del 21 Marzo 2023 e precedenti, riguardanti il procedimento per la liquidazione e lo scioglimento unilaterale della società partecipata DIA srl. Per il primo punto all’ordine del giorno saranno auditi : Nicoletta Verì, Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità; Claudio D’Amario , Direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Manuela Loffredo, Direttore Amministrativo ASL02; Giuseppe Rucci per CGIL FP;Gaspare Spoltore, per CISL FP;Camillo di Felice per UIL FP;Lido s.r.l,Acif s.r.l. s e Taif s.r.l.s. Per quel che concerne il secondo punto all’ordine del giorno saranno ascoltati in commissione: Thomas Schael, Direttore Generale ASL02; Giovanni Stroppa, Direttore Amministrativo ASL 02; Nicoletta Verì, Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità; Manuela Loffredo, Direttore Amministrativo ASL02; Alcide Massaro, Responsabile SPSAL; Franco Caracciolo, Responsabile Servizio Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale di Regione Abruzzo; Nicolino D’Alessandro, amministratore delegato DIA srl. (com/red)

