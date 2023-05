Consiglio Regionale. Smargiassi su fondi Istituto Salesiano di Vasto

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Dopo settimane di pressing in Commissione sono riuscito a convincere finalmente la maggioranza ad anticipare il finanziamento di 126mila euro, già approvato a dicembre in sede di bilancio 2022/2023, per il riavvio dei corsi di formazione presso l’Istituto Salesiano San Giovanni Bosco di Vasto, che per cinquant’anni ha garantito la preparazione professionale di tanti giovani – precisa la nota online. Il rischio concreto di veder saltare l’avvio dei corsi a settembre 2023 è stato scongiurato grazie a questo anticipo ottenuto nel Consiglio regionale di oggi (ieri, ndr)” così il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it