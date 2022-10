Consiglio Regionale. Smargiassi su lavori adeguamento stadio Aragona

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Stamattina ho effettuato un sopralluogo allo Stadio Aragona di Vasto, per verificare l’avanzamento dei lavori di adeguamento è messa a norma di questo importante impianto sportivo del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ho chiesto di mostrarmi la natura degli interventi, i punti di interesse degli stessi e gli ostacoli da superare – si apprende dalla nota stampa. Sono molto soddisfatto perché grazie a un mio emendamento nella scorsa legge di bilancio, si interviene celermente e con tempi certi su una struttura che da tempo richiedeva un intervento serio di riqualificazione” così il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Pietro Smargiassi – “Presto la Vastese potrà ospitare nuovamente i nostri tifosi tra le mura amiche dell’Aragona, che sarà un fiore all’occhiello, nel pieno rispetto delle norme, per tutta la città” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

