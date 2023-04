Consiglio Regionale. Smargiassi su nomina membro segreteria Imprudente

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “A seguito di circostanziata segnalazione, la segreteria della Commissione Vigilanza, da me presieduta, ha avuto modo di riscontrare la presenza di un componente della segreteria dell’Assessore all’agricoltura Imprudente all’interno del C.d.A. della società “Olearia Vinicola Orsogna” con la qualifica, appunto, di Consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lungi dal voler esprimere giudizi sull’opportunità o meno che soggetto vicino all’assessore all’agricoltura assuma cariche all’interno dell’organo che controlla una società agricola, coinvolta peraltro nell’importante settore della vinificazione, ci preme avere rassicurazioni proprio dall’Assessore sul fatto che siano state preliminarmente verificate eventuali cause di incompatibilità tra la carica assunta dal membro della segretaria ed il rapporto di lavoro dallo stesso contratto con Regione Abruzzo e se, ove ne ricorrano i presupposti, lo stesso abbia ricevuto espressa autorizzazione ad assumere la carica di membro del C.d.A. Attendiamo in tal senso spiegazioni chiarendo sin d’ora che, in assenza, procederemo ad indire apposita seduta di Commissione per dirimere le perplessità emerse” così il Presidente della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo, Pietro Smargiassi – (com/red)

