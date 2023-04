Consiglio Regionale. Smargiassi su trasporto studenti da Vasto

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Grazie all’intervento del Movimento 5 Stelle gli spostamenti da Vasto verso L’Aquila e Chieti non saranno più un’odissea per gli studenti – aggiunge la nota pubblicata. Oggi in Consiglio regionale, il Sottosegretario D’Annutiis ci ha comunicato che il vettore preposto, in data odierna, ha attivato il servizio di prenotazione per l’acquisto di biglietti per la tratta Vasto-Chieti, andata e ritorno – recita il testo pubblicato online. Mentre per quel che concerne la tratta Vasto-L’Aquila, essendo difficoltoso ipotizzare un percorso che includesse la tratta Vasto-Lanciano si è riaperta un ‘interlocuzione con il vettore Dicarlobus, che si era occupato del servizio già nel periodo pre-pandemico – Oggi torniamo a garantire ai nostri ragazzi, che scelgono di rimanere a studiare in Abruzzo, sia un diritto che un servizio indispensabile” così il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it