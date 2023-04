Consiglio Regionale. Smargiassi: temi Commissione Vigilanza di domani

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– Si terrà domani Giovedì 20 aprile, alle ore 10, la Commissione di Vigilanza presieduta da Pietro Smargiassi – precisa il comunicato. Si discuterà dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l’acquisto di prestazioni sanitarie per disturbi dello spettro autistico nella ASL1. A riguardo saranno auditi l’Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità; il Direttore Generale A.s.l. 01 Avezzano, Sulmona L’Aquila; il Responsabile Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali della Regione Abruzzo e Presidente di Autismo Abruzzo Onlus. (com/red)

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.