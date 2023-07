Consiglio Regionale. Smargiassi: Vigilanza convocata giovedì 6 luglio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “È convocata, per le ore 10.00 di giovedì 6 Luglio, in seduta straordinaria, presso il Palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, la Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo”. Il presidente Pietro Smargiassi ha comunicato che nel corso della seduta verrà esaminata la situazione relativa al commissariamento del Collegio Regionale Maestri Sci Abruzzo e le attività propedeutiche per il rinnovo degli organi elettivi dello stesso – riporta testualmente l’articolo online. Saranno auditi Daniele D’Amario, Assessore regionale con deleghe ad attività produttive e turismo; Mario Quaglieri, Assessore regionale con deleghe a bilancio, sport e impiantistica sportiva; Patrizia Radicci, Commissario straordinario Collegio Regionale Maestri Sci Abruzzo; Luigi Del Castello, Luciano Palmerone, Pietro Trozzi, Simona di Padova, Francesco di Pasquale, appartenenti al Collegio Regionale Maestri Sci Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it