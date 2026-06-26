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Politica

Consiglio Regionale. Snam Pietrucci: A un anno dalla risoluzione nessun impegno mantenuto

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 giugno 2026 – 14:31- “Esattamente un anno fa la Commissione Territorio della Regione Abruzzo approvava all’unanimità la risoluzione di Pierpaolo Pietrucci contro la centrale ed il metanodotto Snam. Nel testo si impegnava il Presidente Marsilio, la Giunta e l’Assessore competente ad intraprendere una serie di iniziative per contrastare la realizzazione dell’opera, compreso l’attivarsi presso il Governo nazionale per richiedere una nuova VIA e maggiori studi legati al rischio sismico e alle distanze di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Tuttavia, a distanza di 12 mesi, nessun impegno è stato mantenuto e nessun’iniziativa è stata messa in campo dalla Regione Abruzzo per tutelare i tanti Comuni, in particolare delle aree interne, interessati – precisa il comunicato. La nostra battaglia, perciò, continua su tutti i fronti – precisa la nota online. Presto torneremo in Commissione vigilanza per richiedere la piena attuazione della risoluzione e verificare come la Regione Abruzzo voglia muoversi al riguardo, proseguendo inoltre un percorso di dialogo e confronto con tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti affinché possano prendere atto delle tante criticità dell’opera e della mancanza di sicurezza e di trasparenza da parte di Snam. Siamo sempre e ancor di più convinti di quanto questo progetto sia ormai retrogrado ed obsoleto – riporta testualmente l’articolo online. Il futuro dei nostri territori non può più passare per le fonti fossili ed è urgente invertire la rotta verso un modello energetico sostenibile”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Pierpaolo Pietrucci, Consigliere Regionale Partito democratico – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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