Consiglio Regionale. Solidarietà di Europa Verde Abruzzo ad Angelo Bonelli per le minacce e le intimidazioni ricevute

"Europa Verde Abruzzo si unisce alla direzione nazionale di Europa Verde per esprimere piena solidarietà ad Angelo Bonelli per le gravissime minacce di morte e le intimidazioni subite in questi giorni, come denunciato oggi alla Camera", scrivono i co-portavoce Europa Verde AVS Abruzzo Rita Aruffo e Alessio Monaco. "Le lettere e i messaggi intimidatori rivolti ad Angelo e ai suoi familiari, contenenti riferimenti espliciti alla violenza e all'indirizzo di casa, rappresentano un fatto di inaudita gravità che colpisce non solo una persona, ma la qualità della vita democratica del nostro Paese. Condanniamo con fermezza ogni forma di odio, intimidazione e violenza politica. Esprimiamo fiducia nel lavoro delle autorità competenti, alle quali i fatti sono stati denunciati, affinché sia fatta piena luce e siano individuate le responsabilità. In una fase in cui il linguaggio pubblico e politico appare sempre più esasperato, ribadiamo che parole e narrazioni che delegittimano l'avversario possono contribuire ad alimentare un clima pericoloso. La critica politica deve restare nell'alveo del rispetto, della verità e delle regole democratiche. Europa Verde rinnova infine il proprio appello alla non violenza. Dalla sua fondazione, il partito dei Verdi ha posto al centro del proprio impegno politico i valori della non violenza, del dialogo e della costruzione di ponti. È su questi principi che continuiamo a credere e a lavorare, respingendo ogni logica di odio e sopraffazione".

