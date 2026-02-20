- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale. Solidarietà di Europa Verde Abruzzo ad Angelo Bonelli per le...
Politica

Consiglio Regionale. Solidarietà di Europa Verde Abruzzo ad Angelo Bonelli per le minacce e le intimidazioni ricevute

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 febbraio 2026 – 08:52– “Europa Verde Abruzzo si unisce alla direzione nazionale di Europa Verde per esprimere piena solidarietà ad Angelo Bonelli per le gravissime minacce di morte e le intimidazioni subite in questi giorni, come denunciato oggi alla Camera”, scrivono i co-portavoce Europa Verde AVS Abruzzo Rita Aruffo e Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Le lettere e i messaggi intimidatori rivolti ad Angelo e ai suoi familiari, contenenti riferimenti espliciti alla violenza e all’indirizzo di casa, rappresentano un fatto di inaudita gravità che colpisce non solo una persona, ma la qualità della vita democratica del nostro Paese – Condanniamo con fermezza ogni forma di odio, intimidazione e violenza politica – Esprimiamo fiducia nel lavoro delle autorità competenti, alle quali i fatti sono stati denunciati, affinché sia fatta piena luce e siano individuate le responsabilità. In una fase in cui il linguaggio pubblico e politico appare sempre più esasperato, ribadiamo che parole e narrazioni che delegittimano l’avversario possono contribuire ad alimentare un clima pericoloso – recita il testo pubblicato online. La critica politica deve restare nell’alveo del rispetto, della verità e delle regole democratiche – Europa Verde rinnova infine il proprio appello alla non violenza – viene evidenziato sul sito web. Dalla sua fondazione, il partito dei Verdi ha posto al centro del proprio impegno politico i valori della non violenza, del dialogo e della costruzione di ponti – precisa il comunicato. È su questi principi che continuiamo a credere e a lavorare, respingendo ogni logica di odio e sopraffazione”. (com/red) 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it