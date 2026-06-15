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Politica

Consiglio Regionale. Solidarietà, nuova donazione per la Casa Circondariale di Teramo

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:15 giugno 2026 – 12:12- Sabato 13 giugno, la Garante dei detenuti della Regione Abruzzo ha provveduto alla consegna di un congelatore a pozzetto destinato alla struttura carceraria di Teramo – Questo intervento rappresenta un primo passo passo di un’azione più ampia: a breve, infatti, verranno consegnate anche delle sedie destinate ad alcune camere detentive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una misura urgente e necessaria per sanare una grave carenza strutturale: l’assenza di sgabelli sufficienti costringeva ad oggi alcuni detenuti a dover consumare i pasti seduti sul water all’interno delle proprie celle – Restituire decoro ai momenti quotidiani, a partire dal diritto di pranzare in modo dignitoso, è un dovere di civiltà a cui non possiamo sottrarci – Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinaria generosità di un donatore privato, che ha scelto di rimanere anonimo, e che ha messo a disposizione i beni per il tramite del “Coordinamento Codice Rosso”, presieduto dalla dottoressa Adele Di Rocco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Garantire condizioni di vita dignitose all’interno delle carceri è una sfida complessa che richiede l’impegno di tutti – precisa la nota online. Quando le istituzioni incontrano la sensibilità del tessuto sociale e del terzo settore, si riescono a dare risposte concrete a disagi intollerabili”.  L’Ufficio del Garante esprime il più sentito ringraziamento al donatore anonimo e al Coordinamento Codice Rosso per l’attenzione, la prontezza e la profonda sensibilità dimostrate verso la realtà detentiva del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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