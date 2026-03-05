Consiglio Regionale. Sopralluogo di Di Marco al cantiere dell’Ospedale di Comunità di San Valentino

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 marzo 2026 – 13:05- “Un positivo riscontro, ma anche alcune riflessioni emergono dal sopralluogo sul cantiere dell’Ospedale di Comunità di San Valentino in Abruzzo Citeriore, effettuato ieri mattina e concordato con la ASL di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Lo scopo era verificare lo stato di avanzamento dei lavori e confrontarmi sulle prospettive di attivazione della struttura – si legge sul sito web ufficiale. Ma soprattutto per verificare la situazione del presidio di San Valentino, perchè struttura strategica per la sanità territoriale della provincia di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Devo dire che il cantiere è ormai a buon punto, contrariamente a quello di Popoli Terme e all’hub onco-ematologico di Pescara e, secondo quanto ci è stato riferito, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di marzo – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio tutti i presenti per la disponibilità e per il confronto franco e costruttivo, ma è ora sul futuro che bisogna condividere con la Regione, la Asl e il territorio, una prospettiva che tenga presenti esigenze e potenziale”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco, presente alla visita con l’ingegner Luigi Lauriola, la dottoressa Luana Trafficante per la ASL di Pescara, il sindaco di San Valentino Antonio D’Angelo e il vicesindaco Lino Sciambra – si apprende dal portale web ufficiale. “Durante l’incontro, tuttavia, è emerso con chiarezza che la realizzazione dell’edificio rappresenta solo il primo passo – aggiunge Di Marco – . La vera sfida riguarda ora l’organizzazione dei servizi e, soprattutto, la disponibilità del personale necessario a rendere operativa la struttura – si legge sul sito web ufficiale. Come evidenziato anche dalla ASL, il nodo principale riguarda l’assunzione di infermieri e il coinvolgimento dei medici di medicina generale, che ad oggi non dispongono ancora di un contratto integrativo regionale che disciplini e remuneri la loro attività all’interno delle nuove strutture territoriali – precisa la nota online. È evidente che senza indicazioni chiare su questi aspetti si rischia di completare le opere senza poter attivare pienamente i servizi previsti – precisa il comunicato. Per questo motivo porterò nelle prossime settimane in Commissione Sanità la questione emersa durante il sopralluogo, chiedendo alla Regione Abruzzo di fornire indicazioni precise sull’organizzazione del personale e anche sul coinvolgimento dei medici di base, perché quei locali non restino vuoti – Per fare in modo che ciò non accada, è indispensabile che, in vista della conclusione dei lavori questi aspetti si definiscano – recita il testo pubblicato online. Anche per finalizzare pienamente un intervento finanziato nell’ambito del PNRR e inserito nel nuovo modello di sanità territoriale previsto dal decreto ministeriale 77/2022, che punta a rafforzare l’assistenza di prossimità attraverso ospedali e case di comunità. Nella provincia di Pescara sono previsti tre ospedali di comunità: oltre a quello di San Valentino, anche quelli di Montesilvano e Città Sant’Angelo – È quindi fondamentale che queste strutture vengano completate e attivate rapidamente per offrire servizi sanitari di prossimità ai cittadini e contribuire ad alleggerire la pressione sull’ospedale di Pescara – San Valentino ha avuto in passato un ruolo importante nel sistema sanitario del territorio e può tornare ad essere un presidio di riferimento per la sanità di prossimità. Ma questo sarà possibile solo se, accanto agli investimenti strutturali, verranno garantite le risorse umane e organizzative necessarie per far funzionare davvero queste nuove strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su questo bisogna cominciare a lavorare prima che i lavori siano finiti”. (com/red)

