Consiglio Regionale. Sospensione idrica del 13 e 14 aprile, Blasioli: “Dalla Regione Abruzzo nessuna indicazione”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:08 aprile 2026 – 13:37– “In vista dell’interruzione idrica prevista per le giornate del 13 e 14 aprile a Pescara e in altri 21 comuni, le amministrazioni comunali stanno predisponendo diverse misure per fare fronte a questo evento eccezionale – Alcuni enti hanno già disposto la chiusura delle scuole, dei mercati, mentre non mancano indicazioni anche nelle aziende private e negli enti pubblici come il tribunale e le altre istituzioni presenti a Pescara” rileva in una nota il vice presidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – precisa il comunicato. “In tutto questo susseguirsi di provvedimenti ordinatori, fa rumore il silenzio della Regione Abruzzo – scrive- che pure nella città di Pescara ha diverse e importanti sedi in cui lavorano centinaia di dipendenti – precisa la nota online. Lavoratori che ad oggi, a pochi giorni dall’avvio dell’interruzione, sono all’oscuro delle modalità con cui l’ente ha intenzione di affrontare questa emergenza, se per esempio disponendo lo smart working e chiudendo gli uffici per motivi igienico sanitari o se invece garantendo l’apertura delle sedi predisponendo specifiche soluzioni organizzative – che non prefigurino il ricorso obbligatorio a permessi o congedi – precisa il comunicato. Un’incertezza che si riversa anche sulle riunioni e gli incontri organizzati nei locali regionali precedentemente alla notizia delle interruzioni”. “Di fronte a questo silenzio, chiediamo quindi alla Regione Abruzzo di esprimersi al più presto: utenti e dipendenti della Regione di Pescara non meritano questo disinteresse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo al presidente Marsilio un provvedimento celere, che aiuterebbe anche a riorganizzare al meglio gli incontri di lavoro già fissati” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it