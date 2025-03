Consiglio Regionale. Sospiri a Pianella nel ricordo di Briseide Verrotti: “Fu terzo sindaco donna d’Italia”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Nella società odierna abbiamo bisogno di molte nuove ‘Briseide Verrotti’, ossia donne che, come il sindaco Verrotti, abbiano la capacità di assumere la responsabilità di una comunità appena uscita da una guerra e di ricostruire ciò che siamo e soprattutto di immaginare ciò che diventeremo – aggiunge testualmente l’articolo online. Molto c’è ancora da fare nel riconoscere il ruolo del genere femminile, ma molto è stato fatto se pensiamo che oggi 207 tra deputate e senatrici rivestono una carica nel nostro Governo, ovvero il 34 per cento del totale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenuto, lo scorso 8 marzo, alla Cerimonia di intitolazione a Pianella della Stanza del Sindaco, nel Palazzo comunale, a Briseide Verrotti, il terzo sindaco donna d’Italia, dal 1946 al 1951. Presenti anche gli onorevoli Guerino Testa e Luciano D’Alfonso e gli eredi Mario e Alberto Verrotti – precisa il comunicato. “Tra le decine di manifestazioni e iniziative promosse per celebrare la giornata dell’8 marzo, festa delle donne, abbiamo tutti avuto la sensibilità di dare priorità all’evento di Pianella per l’importante significato che porta con sé – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Personalmente ho scoperto la storia del sindaco Briseide Verrotti vedendo la sua immagine nella Sala delle Donne della Camera dei Deputati e dopo essermi confrontato con il sindaco Manella ho compreso l’eccezionalità del personaggio e della donna, primo sindaco di Pianella nell’immediato dopoguerra, ma soprattutto il terzo sindaco donna di tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. Vero è che molto resta da fare per riconoscere alla donna il ruolo che le spetta, ma è altrettanto vero che gli italiani hanno fatto passi enormi: pensiamo che oggi nei nostri Atenei contiamo 17 Rettrici, nella sanità il 52,5 per cento delle figure apicali sono donne; nei Consigli d’amministrazione delle più grandi società le consigliere sono il 43 per cento, nel 2011 erano solo il 7 per cento; ai vertici delle aziende le donne ricoprono l’incarico di amministratrici delegate in 20 società quotate in Borsa, ossia il 4,6 per cento della capitalizzazione di mercato – recita il testo pubblicato online. Resta il rammarico per i fatti criminali che purtroppo ancora oggi vedono vittime troppe mogli, madri, ragazze, ma la figura di Briseide Verrotti deve continuare a essere un esempio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel 1946 venivamo da anni di una guerra civile dentro la guerra mondiale, con le attività economiche in ginocchio e per cercare di riunificare la comunità è stata scelta una donna che nei primi atti firmati da sindaco ha ricostruito chi siamo, ossia l’Ufficio di Stato civile e l’Anagrafe, poi chi saremo, ossia scuole e pubblica istruzione, e infine ha rimesso in piedi il futuro di una città. Credo che tra i mille eventi possibili per celebrare l’8 marzo Pianella abbiamo organizzato un’iniziativa che porta con sé il significato profondo dell’unità nazionale”. Subito dopo è stata scoperta la targa dedicata alla figura del sindaco Verrotti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

