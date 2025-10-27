Consiglio Regionale. Sospiri a Sulmona: “L’acqua bene dell’Abruzzo. Riforma serve a garantire gestione pubblica”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’acqua è un bene dell’Abruzzo, una risorsa preziosa e strategica per il nostro territorio – La riforma che stiamo portando avanti serve a garantire una gestione pubblica, efficiente e sostenibile». Così il presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo questa mattina a Sulmona, presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone al convegno “Il futuro dell’acqua – Confronto istituzionale sulla gestione del servizio idrico integrato in Abruzzo”. L’incontro, promosso da ERSI Abruzzo, ha riunito istituzioni, tecnici e gestori per affrontare i temi chiave della riforma del sistema idrico: governance, nuovo quadro normativo e strumenti innovativi per un servizio più efficiente e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel suo intervento, Sospiri ha illustrato i contenuti della proposta di legge regionale n. 72/2025, a firma Sospiri–Scoccia, evidenziando la necessità di agire per tempo di fronte alla scadenza, nel 2027, delle concessioni oggi in essere – “Se non approveremo la riforma in tempo – ha dichiarato – rischiamo che la gestione passi ai privati, con la conseguente perdita del ruolo dei Sindaci e del controllo pubblico – L’obiettivo è invece rafforzare la capacità del sistema abruzzese, con due grandi ambiti regionali, solidi e competitivi, in grado di garantire qualità, innovazione e sostenibilità”. Il Presidente ha poi ringraziato ERSI Abruzzo per aver promosso un momento di confronto costruttivo tra istituzioni e territorio: “ERSI è il motore tecnico e istituzionale che accompagnerà questo percorso di cambiamento – Solo attraverso il dialogo e la condivisione possiamo costruire un modello moderno, efficiente e radicato nei territori – precisa la nota online. L’acqua deve restare un bene pubblico abruzzese, gestita nell’interesse delle nostre comunità”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it