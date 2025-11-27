- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
Politica

Consiglio Regionale. Sospiri al convegno di Martinsicuro sulla riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 novembre 2025 – 10:55- Domani, venerdì 28 novembre alle ore 17:30, presso l’Hotel Park presso Villa Rosa di Martinsicuro (TE), al convegno “La Forza dell’Acqua – La riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo”, promosso da Forza Italia con la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. “L’iniziativa – si legge in una nota inviata da Sospiri –  rappresenta un momento di confronto pubblico e costruttivo sul percorso di riforma del sistema idrico regionale, con l’obiettivo di garantire una gestione pubblica, efficiente e sostenibile dell’acqua, bene prezioso e strategico per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il convegno sarà l’occasione per approfondire i contenuti della proposta di legge regionale n. 72/2025, a firma Sospiri–Scoccia, che mira a razionalizzare il sistema di gestione e a rafforzare la governance territoriale del servizio idrico integrato – L’incontro è aperto a istituzioni, amministratori locali, operatori del settore e cittadini”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

