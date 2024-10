Consiglio Regionale. Sospiri alla presentazione della giornate FAI d’Autunno

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Le Giornate FAI d’Autunno, previste per il 12 e 13 ottobre, rappresentano una straordinaria vetrina anche per il nostro Abruzzo, un’occasione preziosa offerta per chi sceglie di fare la classica gita fuori porta del fine settimana e ha la possibilità di scoprire angoli nascosti del nostro territorio – Occasioni che si traducono in un eccezionale volano per la nostra economia delle aree interne perfettamente in sintonia con l’attività di governo che sta investendo risorse ed energie per restituire nuova vita ai nostri Borghi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri nel corso della Conferenza stampa per la presentazione delle Giornate Fai d’Autunno con il Presidente regionale del FAI Roberto Di Monte – si apprende dalla nota stampa. “Da anni la Presidenza del Consiglio regionale sostiene le Giornate del FAI – ha ribadito il Presidente Sospiri – che sono un naturale attrattore di visitatori e turisti i quali colgono al volo tali occasioni attivando dei processi economici virtuosi, scoprendo magari abitazioni in vendita in borghi nascosti di cui innamorarsi, pensando di acquistarle, scovando ristoranti tipici in cui tornare a mangiare, orientando, in tale modo, anche le politiche di conservazione e tutela del territorio della stessa Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Riteniamo assolutamente meritevole e fondamentale l’attività del FAI che ci aiuta a preservare la nostra terra e le sue risorse”. (com/red)

