Consiglio Regionale. Sospiri alla presentazione Pescara Wine Festival

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

“Sabato torniamo a sacramentare le eccellenze dei vini abruzzesi, scelte attraverso una media dei prodotti di settore – ha spiegato il Presidente provinciale Panunzio -. Aver raggiunto la ventesima edizione è un successo, per un evento nato in sordina, quando tante imprese non partecipavano semplicemente perché non conoscevano il Premio – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi aspettano l’evento come un appuntamento immancabile, il miglior riconoscimento a vent’anni di lavoro, di passione e di impegno – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno avremo grandi novità, a partire dalla presenza di una testimonial e presentatrice d’eccezione come l’attrice Francesca Manzini, volto Mediaset di Striscia la Notizia e della Gialappa’s Band, e poi i vini che premieremo: per la prima volta assegneremo il riconoscimento, tra i migliori vitigni autoctoni, all’Azienda Cornacchia con il Maiolica, una new entry in assoluto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tre anni fa il nostro evento è divenuto internazionale per l’ingresso di un’etichetta francese e quest’anno premieremo nella categoria ‘The Best Wine in the World’ lo Champagne Blanc de Blanc della Maison Abele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poi avremo il premio speciale Mediolanum per il ‘Vino, Arte e Cucina’ dell’Azienda Feudo Antico, e per l’occasione avremo anche una serigrafia speciale; il premio per il Miglior Trebbiano d’Abruzzo andrà all’Azienda Torre dei Beati per Amorotti e Valentini; il Miglior Spumante Italiano per Perlé di Ferrari; il Premio speciale di AutoAbruzzo va all’Azienda Agricola di Emidio Pepe, un premio a 360 gradi per tutta la produzione che riguarda vino, olio e pasta – si legge sul sito web ufficiale. In tutto saranno 23 premi divisi in 2 premi speciali, 15 premi regionali ai migliori premi di ogni tipologia, bianco, rosso, barolo – aggiunge testualmente l’articolo online. La migliore cantina è del Friuli e il miglior vino dolce sarà toscano – Il ringraziamento va alla sensibilità delle Istituzioni che hanno creduto nella rilevanza del nostro evento, ossia al Presidente del Consiglio regionale Sospiri e poi agli sponsor che sono un elemento fondamentale dell’evento”. “La Regione Abruzzo ringrazia innanzitutto gli sponsor dell’iniziativa, a partire da Banca Mediolanum e AutoAbruzzo, perché grazie a loro l’iniziativa non grava sulla finanza pubblica – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. E poi vorrei sottolineare un dato esiziale: è significativo che il Pescara Wine Festival cade quest’anno nel momento più delicato per il comparto vitivinicolo abruzzese che è stato oggetto di un’aggressione forte da parte del parassita del vino e purtroppo con le piogge in ritardo i terreni non erano praticabili per poter aggredire lo stesso parassita – si apprende dal portale web ufficiale. Per questa ragione proprio ieri la Regione Abruzzo ha riconosciuto lo Stato di Calamità che va in supporto anche dei produttori più piccoli e abbiamo stanziato 10milioni di euro, sicuramente una goccia in un oceano, ma comunque è un inizio – Fare il Pescara Wine Festival in questo momento diventa dunque fondamentale per riaccendere l’attenzione sul tema vino e sulle nostre aziende, anche da parte del Ministero che deve trattare l’Abruzzo con un occhio attento”. “La Mediolanum – ha detto il manager De Marco – ha sostenuto il Pescara Wine Festival come molti altri eventi del territorio a testimoniare l’attenzione del nostro Istituto alle aziende del territorio che contribuiscono a creare ricchezza e lavoro, dunque meritevoli di supporto”. “AutoAbruzzo – ha affermato il rappresentante – sostiene un festival che parla del vino, ovvero della tutela ambientale, un tema che ci vede impegnati in un’operazione straordinaria di transizione ecologica nell’ambito dell’automotive”.

